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王嘉廉「健康日」華埠6日、法拉盛13日免費健檢

記者張晨╱紐約報導
王嘉廉社區醫療中心「健康日」8月回歸華埠、法拉盛。(記者張晨╱攝影)
王嘉廉社區醫療中心「健康日」8月回歸華埠、法拉盛。(記者張晨╱攝影)

王嘉廉社區醫療中心年度活動「健康日」(Good Health Day)將於8月6日(周六)、13日(周六)上午10時至下午3時分別在曼哈頓華埠羅斯福公園，以及皇后區法拉盛37大道136-26號醫療中心停車場回歸；為民眾提供免費健康篩檢、醫療知識及健保資訊宣導，現場還將有適合家庭和兒童的表演及活動，為夏日周末增添樂趣。

影音來源：記者張晨

健康教育部主任朱雅潔表示，恰逢2022年8月7日至13日是全國醫療中心周(National Health Center Week)，而王嘉廉舉辦一年一度的「健康日」已是多年來的傳統，旨在鼓勵社區民眾主動關心自己的健康狀況，並養成更健康的生活方式；在活動當天，醫療中心的醫護人員及社區合作夥伴將提供健康教育和免費的健康篩檢。

內科部副主任曹曉玲表示，參加者可以諮詢如何預防和治療常見的慢性疾病，例如: 糖尿病、高血壓以及心血管疾病；亦瞭解關於產前護理、家庭生育計畫、兒童保健、口腔護理、心理健康、社會服務和醫療健保資訊等。

醫療中心副總裁及執行總監鄭朱光榮表示，華埠的健康日首次在周末舉辦，為的就是能讓更多人參加；當然兒童以及成人的疫苗補強針也會在現場提供。

免費健康篩檢將在下午2時30分結束，內容包括身高體重指數(BMI)、血壓及血糖水平、B型肝炎篩檢；無需預約，先到先檢查。

活動還會邀請超過30個醫療、社會服務機構以及合作夥伴共同為社區民眾提供健康資訊，也安排兒童互動遊戲，包括趣味刷牙示範以及派發口罩；其它表演及示範活動將包括腰鼓舞、武術、心肺復甦術、自衛防身術以及尊巴舞 (Zumba)。

民眾也可登錄www.cbwchc.org/index_ch.asp了解更多活動詳情。

王嘉廉社區醫療中心「健康日」8月回歸華埠、法拉盛。(記者張晨╱攝影)
王嘉廉社區醫療中心「健康日」8月回歸華埠、法拉盛。(記者張晨╱攝影)

篩檢 高血壓 教育部

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