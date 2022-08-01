計程車司機集會 要求加薪增保障

計程車司機呼籲加薪並提升保護措施。(Getty Images)

數百名紐約計程車司機近日舉行虛擬集會，呼籲提升工資並提升對司機的保護措施。紐約計程車工人聯盟(New York Taxi Workers Alliance，簡稱NYTWA)組織該活動。

該組織呼籲市計程車暨禮車管理局(Taxi and Limousine Commission，簡稱TLC)提高叫車軟件中司機每英里和每分鐘的費率，並為司機的牌照租用費用設置上限，提高十年來沒有上漲過的計程車計價器費率，以便在扣除費用後將工資提高到每小時25元。

幾個月前，TLC將叫車應用程式司機的費率提高5.3%，以反映物價的上漲。紐約市 在2018年首次將最低時薪 定為17.22元。

NYTWA的執行理事德賽(Bhairavi Desai)說，司機曾經是通往中產階級生活的途徑，但現在，它是一張通往債務和貧困的單程票。工人聯盟的目標是徹底解決這個問題。

開了21年計程車司機的阿里尤(Mouhamadou Aliyu)說，為了維持生計，加薪是必要的。「迫切需要這次加薪，我們真的非常勤勞，但還是無法養家糊口。」

NYTWA還呼籲市議會制定「正當理由」保護措施，防止Uber和Lyft 等叫車平台「停用」(Deactivation)或解雇司機，類似於2020年為快餐工人通過的保護措施。

市議員馬泰(Christopher Marte)在虛擬集會上對計程車司機表示支持，承諾將與「停用」行為鬥爭，並為司機爭取更高的工資。他說，現在生活成本不斷上升，而工資卻保持不變，這對任何為計程車公司工作的司機來說都是不合理的。

NYTWA稱，計畫於8月3日在市府前組織集會。