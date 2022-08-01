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停車App繳費吃罰單 皇后區民怨連連

記者牟蘭╱紐約報導
多名駕駛指出，使用停車軟件支付街邊停車，仍收到罰單；圖為停車咪表。(記者牟蘭╱攝影)
多名駕駛指出，使用停車軟件支付街邊停車，仍收到罰單；圖為停車咪表。(記者牟蘭╱攝影)

多名皇后區華裔居民指出，他們近期使用紐約市停車軟件(Park NYC)支付法拉盛與貝賽的街邊停車的費用，但仍收到35元的罰單，雖有人申訴後成功撤銷，但批評市府程序費時費力，質疑交警為增加罰單量，未查線上付款紀錄；紐約市警對此指，若民眾已支付停車費用，可向相關部門申訴。

在法拉盛上班的楊女士表示，她於三周前開車到大學點附近辦事，先用停車咪表付費，因工作延遲，她使用紐約市停車軟件，線上延長停車時間；她說，再回車旁，就看到交警的35元罰單，她告知對方自己已付款，但對方以她填寫車牌格式不對為由照開罰單。

一名不願具名的華人駕駛表示，他本月初，因工作原因開車到貝賽的貝爾大道(Bell Blvd)，試圖使用停車咪表付費，但咪表拒絕接受他的三張信用卡與兩張借記卡後，他只能使用停車軟件支付街邊停車；他說，事後卻看到罰單，日前上網申訴，尚未收到當局的回應。

另一名在貝賽的女性居民表示，她今年多次在貝爾大道附近，通過停車軟件支付街邊停車時，被開罰單；她指，第一次被開罰時，她甚至給交警看了她的支付憑證，但對方執意讓她上網申訴。

她說曾成功申訴兩張罰單，今年7月又因相同原因收到新罰單；她指，自己這次在新的申訴中批評交警太懶，不願查詢線上付款紀錄，疑藉此增加罰單數量，被法官駁回此次申訴，她已申請出庭上訴，指責政府浪費她的時間與金錢。

根據市交通局的規定，若沒有及時支付停車咪表，會收到35元的罰單；但紐約市警指，當局並未收到大量如上述的投訴，「市警的罰單系統檢測相關信息後，已正常上傳，並未出現異常；若車主已支付或在逾期五分鐘內支付咪表憑證，可寄送文件向市財政局(Department of Finance)申訴。」

紐約市 法拉盛 大學點

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