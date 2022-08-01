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州參議員參選人曲怡文 華社辦4場造勢會

記者胡聲橋╱紐約報導
州參議員參選人曲怡文(二排右五)在里程碑公園舉辦造勢會。(記者胡聲橋╱攝影)
州參議員參選人曲怡文(二排右五)在里程碑公園舉辦造勢會。(記者胡聲橋╱攝影)

距離11月8日普選還有100天，第17選區州參議員參選人曲怡文7月31日在布碌崙(布魯克林)華社舉行四場造勢活動。分別在日落公園、埃里克森公園(Leif Ericson Park)、賽斯露公園(Seth Low Playground)和里程碑公園(Milestone Park)。口號是「選前100天，華人大動員」，逾百名志願者參加活動。

州參議員吉納瑞斯(Michael Gianaris)和州眾議員白彼得(Peter Abbate)，出席在里程碑公園舉行的造勢會，現場有近百華裔民眾參加。

吉納瑞斯說，新畫出的第17州參議員選區是一個亞裔人口占多數的選區，反映布碌崙亞裔人口的快速增長。民眾希望選出一個亞裔代表，也希望選出一個有相關工作經驗的議員。曲怡文是華裔，又在州眾議員白彼得的辦公室工作十年，符合這兩個條件，是理想的人選。

曲怡文表示，從2月12日宣布參選到現在，已經170天，這段時間內，許多社區友人幫她敲門催票、籌款、收集簽名，她深表謝意。她有能力，有資源，可以讓社區獲得更好的照顧，讓孩子有更好的教育，讓小商家可以喘一口氣，不要老收罰單，老人出門，也不用擔心被推入鐵軌。她自信將成為布碌崙的第一位華裔議員。如果當選，民眾到議員辦公室就可以直接說中文、粵語。

距離最後的勝利還有100天，曲怡文希望支持者再加把勁，屆時踴躍投票。包括松柏之家社區服務中心執行總監陳偉儀、廣東僑胞聯合總會第一副主席劉志斌等社區人士，也參加該造勢活動。

亞裔 布碌崙 華裔

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