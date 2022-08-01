法拉盛教育講座 鼓勵華人家長多維權

多機構於法拉盛聯合舉辦教育講座。(記者鄭怡嫣╱攝影)

紐約市教育局 、南亞培訓教育基金會、啟揚文化中心7月31日在法拉盛合辦教育講座，華裔教育維權人士及學區 委員等呼籲，家長享有投訴影響子女教育事項、要求當局提供翻譯及口譯服務等權益，遇到諸如校園霸凌 、教育不公平等議題，應多發聲維權，也鼓勵更多華人家長參與當地的家長教師協會、學校家長會、或學區委員會。

主講人、南亞培訓教育基金會副會長梁佩雯表示，根據規定，家長有多項教育權益，例如有權參與自己孩子所在學校領導小組的選舉活動、參加有關子女的聽證會、面談或其他會議、要求學校確保家長收到校方發出的重要通知、無需繳納會費而成為子女學校家長會或家長教師協會的成員，而只有多參與，才能更早一步地了解學校或學區的決策、了解子女的教育進度，並在第一時間發現不當的教育政策時，就能作出回應。

面對校園霸凌問題，梁佩雯表示，不應息事寧人，首先應求助老師，若無回應，再以副校長、校長、學校的家長教師協會層層遞進；第28學區委員會成員趙路則表示，子女若受欺凌，建議家長與當地的學委會聯繫，學委會會將個案直接呈交至學區總監，按照規定，學監則有義務與責任將結果報告給學委會，確保個案得到處理。上海同鄉會會長沈珺則表示，校園暴力也可報警及向市議員申訴。