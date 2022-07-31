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「水立方杯」歌曲比賽 紐約區頒獎演出

記者張晨╱紐約報導
「文化中國·水立方杯」紐約賽區頒獎演出。(記者張晨╱攝影)
「文化中國·水立方杯」紐約賽區頒獎演出。(記者張晨╱攝影)

2022年「文化中國·水立方杯」中文歌曲大賽紐約賽區於30日在新州美國夢購物中心畫上句號；大賽以「一起唱·創未來」為主題，希望為海內外同胞營造友好開放的文化交流氛圍，用音樂祈盼美好未來。

主辦方紐約北京同鄉會會長張寶利表示，紐約賽區長期秉著以歌傳情，以賽為媒，以僑為橋，大賽在全球海外華僑華人群體積聚文化和藝術影響力，已經成為文化盛事以及全僑參與的音樂活動。美東的僑胞、西方友人疫期保持熱情，積極參與線上比賽，支持水立方杯活動。

影音來源：記者張晨

中國駐紐約總領事黃屏表示，該活動鼓勵華裔青少年了解、認同並傳承中華文化，勉勵僑胞繼續弘揚中華民族團結互助的優良傳統，積極參與中美兩國各領域交流活動。

張寶利介紹，紐約地區共有12個華人社團聯合主辦，比賽首次增設外籍友人組，演唱中文歌曲，陣容歷屆最強。當天的活動上，獲獎者逐一上台演唱參賽歌曲，並在黃屏、僑務處主任陳軍超以及領事趙新星的見證下領獎。

「文化中國·水立方杯」有來自全球30個國家、53個賽區參與，並根據當地疫情，在符合規定的前提下，進行不同形式的比賽。

本次紐約賽區比賽共分少兒組、青少組、成人組、以及外籍組，經錄製演唱視頻的形式角逐，大賽評選出各組相關獎項。外籍組一等獎總分最高為Sofia Diana Antonakos演唱的「黃河怨」、少兒組一等獎為汪樂樂演唱的「呼倫貝爾大草原」、青少組一等獎為時凱琳的「星星」、成人組則有陳珊和范莉萍獲獎。

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