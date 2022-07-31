香港移民冒高溫 義跑為帕症籌款

羅偉強(中)今年再跑320哩，為帕金森症研究籌款。(羅偉強提供)

55歲的香港移民羅偉強(Wai Law)已堅持三年為帕金森症籌款，前年他一天內從上州 紐柏茲(New Paltz)跑到皇后區 花旗球場，全程103哩；去年推50磅嬰兒車，從水牛城跑到紐約市 完成555哩義跑；近日他冒高溫，計畫從長島蘇福克郡起始跑完320哩，盼為帕金森症研究籌款3萬2000元。

羅偉強是會計師，接受本報採訪時表示，他曾受嚴重外傷，一度停止跑步，在親友幫助下，康復後重回「跑道」；他曾創造在跑步機上跑48小時全國紀錄，還曾在24小時從上州紐柏茲(New Paltz)一路跑到皇后區法拉盛的花旗球場(Citi Field)，全程103哩，還完成多場馬拉松與鐵人三項。 羅偉強(領跑者)日前冒百度高溫，計畫從長島蘇福克郡起始跑完320哩，盼為帕金森症研究籌款3萬2000元。(羅偉強提供)

16年前在一次為白血病與淋巴癌研究籌款的義跑中，他與阿莫多瓦(Dennis Almodovar)相識，多年來目睹友人的父親因帕金森症，與病魔纏鬥，四年前不幸去世，萌發此想法，今年已是第三年為州立大學石溪分校Thomas Hartman帕金森研究中心義跑募款。

他去年推著50磅嬰兒車與露營設備，經帝國州步道(Empire State Trail)，從水牛城跑到紐約市，曾強忍下腹劇痛，但幸運的是最終完成挑戰，籌得4萬元善款。 羅偉強(左二)日前冒百度高溫開跑，盼為帕金森症研究籌款3萬2000元。(羅偉強提供)

對於帕金森症，羅偉強表示，不只是華裔，多數患者家庭都傾向迴避討論，直到患者完全失去行動能力，家人甚至不願他們在公共場合露面，讓患者心理與生理都受到衝擊，因此希望為相關研究募款。他還希望此次活動能提高年輕一代對心理健康的重視，「這是我們很少談論的領域，如果繼續以謊言來對待它，恐對國家的未來帶來負面影響」。

羅偉強22日開跑，計畫分兩個周末完成320哩的目標。捐款網址：ttps://bit.ly/3BumeU9。