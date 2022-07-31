福州龍舟隊參賽12年 誓言奪冠

第30屆紐約香港龍舟節拉開帷幕，圖為龍舟隊比賽。(記者牟蘭╱攝影)

第30屆紐約香港龍舟節，逾170隊參與賽事，其中連續參加12年的紐約福州龍舟隊今年再度參賽，隊長林天然表示，50名成員年齡從16歲到40多歲，經驗豐富，近期剛在新州 奪冠，盼望在此次賽事再獲佳績。 市消防局鳳凰協會今年五度參賽，旨在為消防局與亞裔社區搭建橋樑。(記者牟蘭／攝影)

林天然說，龍舟節在家鄉福州受到熱捧，每年都有上千人參加賽事，移民美國後，不少鄉親仍熱衷這項運動，12年前組建東方龍紐約福州龍舟隊；他從事IT行業，從28歲划到40歲，團隊的成員從事餐館與建材等各行業，部分團員「子傳父業」，最年輕的只有16歲，目前已有50名成員。 東方龍紐約福州龍舟隊。(記者牟蘭╱攝影)

去年賽程更改，紐約福州龍舟隊只獲第二名，林天然說本屆報名250米與500米，近期在新州的賽事奪冠，鼓舞隊員，對本屆比賽更有信心。 第30屆紐約香港龍舟節比賽30日拉開帷幕，逾170隊參與此次賽事。(記者牟蘭╱攝影)

Sea Czars的隊長布朗澤(Brendon Brozen)表示，他與成員十年前高中時加入此項賽事，也通過這項運動了解中華文化，還到北京 旅遊，感受當地風土人情。 布朗澤(二排右一)與成員十年前組建Sea Czars，參加香港龍舟節。(記者牟蘭╱攝影)

布朗澤說，除疫情爆發後錯過的兩年外，連續八年參與賽事，今年成員特地從洛杉磯、舊金山以及各地返回紐約，密集訓練，回歸賽事，「我們很想念這個比賽」。

市消防局鳳凰協會第五度參賽，協會主席趙榮光表示，龍舟賽的隊員都是消防局雇員，年齡從23歲到43歲；他說，鳳凰協會成立的意義，是為市消防局與亞裔 社區搭建橋梁，此次比賽中加入非華裔隊員，也推廣中華文化。