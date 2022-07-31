憂身分盜竊 碎紙活動參與踴躍

謝女士(左一)與友人各帶30磅的廢紙前往活動絞碎文件。(記者牟蘭／攝影)

為防止個人信息洩漏遭不法分子盜用身分， 州參議員劉醇逸與國會眾議員孟昭文 等，30日舉辦免費碎紙活動；一名與會的華裔長者指，近期身分竊案頻發，她的垃圾放在門口轉眼被偷，家用碎紙機效率低，當天與友人帶90磅文件粉碎，呼籲多舉辦類似活動。

根據聯邦貿易委員會(FTC)信息，消費者去年因詐欺 損失超過58億元，比前一年增70%，其中身分詐欺是最常見犯罪手法；皇后區、布碌崙華社近兩年也頻發相關罪案，警局收到大量求助。

劉醇逸、孟昭文聯合州眾議員李羅莎(Nily Rozic)與市議員黃敏儀，30日在凱辛納公園(Kissena Park)舉辦免費碎紙活動；劉醇逸指，移民和長者常遭身分盜竊與電話詐騙，他希望通過類似的活動幫助居民處理廢棄的文件，呼籲民眾減少打印敏感文件，勿讓不法分子可鑽漏洞。

當日活動開始前就吸引許多民眾，排在最前的西語裔居民提前兩個小時到場，先處理家中的舊文件；排第二的謝女士指，她在法拉盛居住40多年，近期治安變差，垃圾放在門外，轉眼就被偷走，聽聞身分盜竊案件頻發，家中雖有碎紙機，但必須逐張放入，當日她與兩名友人各帶30磅的舊文件，交由活動方，放在碎紙機內，親眼看到銷毀，才感安心。

參與者周先生表示，去年因大意，被他人竊取身分信息，差點被盜領500元左右的現金，雖發現及時，立即告知銀行阻止，但仍感擔憂，前來銷毀積攢的舊文件。