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全國打擊犯罪夜 8/2警民同樂

記者張晨／紐約報導
年度警民同樂活動「全國打擊犯罪夜」2日登場。(記者張晨/攝影)
年度警民同樂活動「全國打擊犯罪夜」2日登場。(記者張晨/攝影)

一年一度警民同樂活動「全國打擊犯罪夜」(National Night Out Against Crime)，將於2日(周二)下午至晚間在各地展開；紐約市警各分局和社區合作，將提供免費美食、娛樂節目以及預防犯罪資訊等，警民攜手打擊犯罪，保護社區。

活動由「全國守望相助協會」(National Association of Town Watch)發起，每年8月的第一個周二舉行，旨在促進警方與社區的合作、建立和諧警民關係，共同讓社區更安全。

今年全市超過70個社區都舉辦活動，華裔聚居區的分局，活動時間如下：

五分局在伊利沙白街(Elizabeth St.)的警局前舉辦，時間為下午4時至晚7時。七分局為克林顿街(Clinton St.)交羅格斯(Rutgers St.)間的東百老匯，下午5時至7時。

布碌崙(布魯克林)62分局地點為19大道至灣23街(Bay 23rd St.)間的巴斯大道(Bath Ave)，時間為6時至8時30分。66分局在16大道5822號的警局前，5時至8時。72分局在41街與44街之間的六大道足球場，4時至8時。

皇后區109分局地點在法拉盛邦恩球場(Bowne Playground)，時間為5時至8時。110分局為法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park) ，時間同上。111分局在小頸道格拉斯頓購物中心(Douglaston Shopping Center)，5時30分至9時。112分局在森林小丘麥當勞公園(MacDonald Park)舉辦，5時30分至8時30分。

通過該活動，居民可認識社區的警員和輔警，建立互信關係；每個社區的活動內容不盡相同，大多透過免費的美食、音樂、臉部彩繪等，拉近警民關係。

查詢市警各分局打擊犯罪夜的時間和地點，網址：https://on.nyc.gov/3A3qjLh。

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