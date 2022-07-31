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華男酒醉推80歲父親 控重罪

記者顏潔恩／紐約報導
班森賀華社日前發生一起家庭暴力案。(谷歌地圖)
班森賀華社日前發生一起家庭暴力案。(谷歌地圖)

布碌崙(布魯克林)班森賀日前發生一起家庭暴力案，一名華男喝醉酒返回家中，對高聲講電話的年邁父親發脾氣，並將他推倒在地；受害者頭部撞擊床沿受傷、手部也多處擦傷，無性命危險，華男目前已被逮捕，面臨多項攻擊罪名。

據市警62分局紀錄，該案發生於本月24日下午3時50分左右，在位於15大道交西8街的一棟住處內；52歲的華男溫威(Wei Wen，姓名皆音譯)當時喝得醉醺醺返回家中，看見80歲的父親正拿著手機與人通話，因聽覺失靈，父親講話的聲量變大。

溫威頓時失去耐性，對著父親厲聲呵斥，對方叫溫威不要再破口大罵，不料兒子卻走近，然後伸手將他推倒在地；他的後腦勺撞到床沿，紅腫瘀青，試圖將身子撐起來時，溫威又再次推了他一把，這次造成右手和左手臂擦傷。

父親隨後被送至當地醫院接受治療，無性命危險；62分局警探獲報抵達現場，逮捕溫威，他目前已在布碌崙刑事法庭過堂，遭控三級威脅、二級肢體接觸騷擾、攻擊、企圖攻擊以及襲擊傷害65歲以上老人等罪。

溫威由公派律師代為辯護，已簽署同意書保外候審；法官簽發人身保護令，不允許溫威以任何形式接觸父親，他下一次出庭日期是9月29日。

華男 布碌崙 手機

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