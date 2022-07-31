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皇后學院華裔校長遭種族歧視

記者牟蘭／紐約報導
皇后學院校長吳華揚。(本報檔案照)
皇后學院校長吳華揚。(本報檔案照)

一封線上請願信30日爆出，皇后學院(Queen College)的一名非洲裔校警巡官(Lieutenant)涉嫌用「新冠病毒」(Corona)，指該校的首位華裔校長吳華揚(Frank Wu)，還以「中國佬」(ch–ks)貶低華裔，甚至拒絕讓特定族裔使用微波爐等，被指種族歧視；皇后學院與涉事校警對此暫無置評。

「紐約郵報」30日報導稱，皇后學院的代理公共安全主任哈金斯(Deborah Huggins)，涉嫌以「新冠病毒在12層，我要讓中國佬修理我的指甲」，指辦公室在12樓的吳華揚。

請願信指，哈金斯涉嫌不允許穆斯林員工佩戴頭巾，還指特定食物「冒犯」她，不讓這些族裔的員工使用微波爐等；校方一名西語裔前保安人員表示，這位主管曾在他進入室內後，用「我討厭屋子裡的老鼠」貶低他，一度還讓他與其他警衛離崗，幫她完成作業。

多名現職與離職的校警與保安稱，他們過去曾多次投訴哈金斯的行為，但校方卻從未正面回應，因此在 change.org發起請願，要求校方恢復前安保主任考特西迪斯(Anastasia Koutsidis)的職務；目標獲得500個簽名，至截稿前已近達標。

雙方的矛盾因今年1月在該校公告板上，發現納粹與「3K黨活著」(KKK Lives)的標語後加劇；哈金斯與考特西迪斯都拒絕對此事置評，皇后學院的發言人指，哈金森有26年相關保安經驗，拒絕對此線上請願信評論。

請願信全文：https://bit.ly/3bdSKiU。

華裔 種族歧視 納粹

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