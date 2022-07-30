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頭獎累積獎金逾10億 華人爭買兆彩

記者顏潔恩╱紐約報導
民眾下注29日晚開獎的兆彩。(記者顏潔恩╱攝影)
民眾下注29日晚開獎的兆彩。(記者顏潔恩╱攝影)

兆彩(Mega Millions)頭獎連續29期無人領走，累積獎金突破10億元，激發了公眾的發財希望；在29日晚開獎前，布碌崙(布魯克林)8大道不少華人民眾，到雜貨店、彩票行下注購買兆彩彩票，有民眾花幾百塊投注，而高額獎金令業者也「經不起誘惑」，自己也買了彩票試運氣。

兆彩無人領走頭獎，燃起不少民眾的發財夢；隨著當晚獎金累積至10.2億元，8大道雜貨店在開獎前，陸續有顧客到雜貨店消費時，也會順便買幾張彩票，投注的人比上期來得更多。

「這兩天過來買的人都很多，畢竟獎金很高很誘惑」，好旺角便利店老闆娘林Linda表示，平常不買彩券的民眾也試試手氣，前來光顧的華人、外族裔都有；「我自己當然也買了幾組試試」，她說，一般情況下自己不會「跟風」，但看到顧客那麼踴躍，自己趁著空檔時也在機器上按幾個喜歡的號碼，「就當好玩。」

新富興商場員工則表示，在兆彩頭獎不斷累積後，明顯感到買氣非常旺，顧客投注10塊、20塊變得很正常，有人甚至花100、200塊錢買彩票，且都讓機器自動選取號碼。

該名員工表示，商場幾乎所有員工也都買了幾張彩券，互開玩笑說若有人中了要懂得分享、共同富裕之類的話，雖中獎機率渺小，但至少現在買個希望、開心一下也不錯。

她還表示，紐約州極少出現兆彩頭獎得出，每次幸運兒好像都來自其他州，於是很多顧客懷抱希望「是時候輪到紐約了吧」，並期望自己就是那個幸運得主，「人之常情，誰都想要過上好日子。」

華人買兆彩盼圓發財夢。(記者顏嘉瑩╱攝影)
華人買兆彩盼圓發財夢。(記者顏嘉瑩╱攝影)
民眾下注29日晚開獎的兆彩。(記者顏潔恩╱攝影)
民眾下注29日晚開獎的兆彩。(記者顏潔恩╱攝影)

8大道 華人 布碌崙

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