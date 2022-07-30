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香港龍舟節30日開幕 紐交所敲鐘祝福

記者張心╱紐約報導
香港駐紐約經濟貿易辦事處處長聶繼恩(左)、紐約香港龍舟節組委會主席萬三權(右)等，29日下午主持紐約證券交易所的閉市敲鐘儀式，迎接第30屆紐約香港龍舟節的疫後回歸。(記者張心╱攝影)
香港駐紐約經濟貿易辦事處處長聶繼恩(左)、紐約香港龍舟節組委會主席萬三權(右)等，29日下午主持紐約證券交易所的閉市敲鐘儀式，迎接第30屆紐約香港龍舟節的疫後回歸。(記者張心╱攝影)

紐約香港龍舟節於30日開賽，香港駐紐約經濟貿易辦事處處長聶繼恩、紐約香港龍舟節組委會主席萬三權等，29日在曼哈頓中城，主持紐約證券交易所(NYSE)的閉市敲鐘儀式，迎接第30屆紐約香港龍舟節的疫後回歸。

紐約證券交易所全球總裁瑪婷(Lynn martin)代表紐交所歡迎聶繼恩一行，表示很開心看到紐約香港龍舟節再次回來紐交所，「自2011年起，龍舟賽就開始在這裡舉行敲鐘儀式，十年過去了，很高興經歷疫情後的我們又能相聚。」

香港駐紐約經濟貿易辦事處攜手第30屆紐約香港龍舟節組委會，主持紐約證券交易所的閉...
香港駐紐約經濟貿易辦事處攜手第30屆紐約香港龍舟節組委會，主持紐約證券交易所的閉市敲鐘儀式。(記者張心╱攝影)

去年因新冠疫情小規模舉辦的香港龍舟節，今年將在30日(周六)和31日(周日)於皇后區法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)以原規模舉辦，100支隊伍、1000名參賽者、全球各地的表演者們將齊聚一堂，共同慶祝第30屆香港龍舟節的盛大回歸。

29日下午4時，聶繼恩和萬三權敲響開市鐘聲，紐交所大廳掌聲雷動，當日交易結束，瑪婷笑稱這兩日股市回升，應該與龍的保佑有關。

聶繼恩表示，能夠參加這次活動非常開心，因為龍舟節不僅僅是紐約或是香港的活動，也深受全球群眾喜愛，「希望大家能在為期兩天的龍舟節，度過愉快而難忘的時光。」

香港駐紐約經濟貿易辦事處攜手第30屆紐約香港龍舟節組委會，主持紐約證券交易所的閉...
香港駐紐約經濟貿易辦事處攜手第30屆紐約香港龍舟節組委會，主持紐約證券交易所的閉市敲鐘儀式。(記者張心╱攝影)

萬三權也說，舉辦龍舟節的目的是推廣中華文化，而今年龍舟賽的主旨，也特別包括提升美國社會對仇亞犯罪的關注度，緩解疫情後的心理健康問題，宣傳疫苗普及和防疫的刻不容緩。

香港駐紐約經濟貿易辦事處攜手第30屆紐約香港龍舟節組委會，主持紐約證券交易所的閉...
香港駐紐約經濟貿易辦事處攜手第30屆紐約香港龍舟節組委會，主持紐約證券交易所的閉市敲鐘儀式。(記者張心╱攝影)

第30屆香港龍舟節將於周六、日連續兩日的上午9時至下午5時舉辦，萬三權表示，除了龍舟比賽以外，主舞台也將上演少林功夫、管弦樂合奏、及美國流行音樂演唱等現場表演；主辦方也安排了數十種供應不同國家美食的餐車，包括泰國菜、韓國菜、南美菜等，還有冷飲和冰品攤位。

活動為免費進場，無論下雨或晴天都將如期舉行，詳情可參考：https://www.hkdbf-ny.org/。

香港駐紐約經濟貿易辦事處攜手第30屆紐約香港龍舟節組委會，主持紐約證券交易所的閉...
香港駐紐約經濟貿易辦事處攜手第30屆紐約香港龍舟節組委會，主持紐約證券交易所的閉市敲鐘儀式。(記者張心╱攝影)
香港駐紐約經濟貿易辦事處攜手第30屆紐約香港龍舟節組委會，主持紐約證券交易所的閉...
香港駐紐約經濟貿易辦事處攜手第30屆紐約香港龍舟節組委會，主持紐約證券交易所的閉市敲鐘儀式。(記者張心╱攝影)

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