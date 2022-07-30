我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中批美雙標 挺烏克蘭主權卻在台灣議題挑戰北京

就怕經濟衰退 民眾靠這5招度過景氣寒冬

台灣布袋戲二代來紐約創新 拍紀錄片

記者張心╱紐約報導
台北偶戲館館長蔡易衛(左)與華裔導演潘宣羽，合作拍攝「我·戲偶/I·Puppet」紀錄片。(記者張心╱攝影)
台北偶戲館館長蔡易衛(左)與華裔導演潘宣羽，合作拍攝「我·戲偶/I·Puppet」紀錄片。(記者張心╱攝影)

台北偶戲館館長、布袋戲二代蔡易衛帶著推廣台灣傳統文化的夢想來到紐約，與志同道合的華裔導演潘宣羽合作拍攝「我·戲偶/I·Puppet」紀錄片，探索布袋戲在海外的多元創新路徑和未來發展可能。

作為中華民國文化部與美國國務院傅爾布萊特計畫(Fulbright Program)合作薦送的藝文專業人才，蔡易衛於今年6月來到紐約，開啟夢想數年的布袋戲文化交流和推廣項目；「我帶著戲偶到梅西百貨、帝國大廈、大都會博物館、布碌崙(布魯克林)大橋等知名地標，在另類的舞台上展示給全球觀眾，剛開始自己還有點不好意思，但隨著觀眾和掌聲越來越多，我完全沉浸在演出中。」

蔡易衛帶著戲偶到紐約地標上演另類偶劇。(主辦方提供)
蔡易衛帶著戲偶到紐約地標上演另類偶劇。(主辦方提供)

出身於布袋戲世家的蔡易衛，父親也是全台約500個布袋戲劇團的一位經營者，從小跟著父母巡演的他，深知傳承這項傳統文化的辛苦，但拒絕父母希望他找一份穩定工作的建議，蔡易衛堅持傳承和推廣的初衷；「父母一輩子演布袋戲都沒有機會出國，我這次來也是帶著他們的夢想和心血，不僅圓我的夢，也圓他們的夢，將布袋戲傳到更遠的地方。」

蔡易衛6月來到紐約，開啟了夢想數年的台灣布袋戲文化交流和推廣項目。(記者張心╱攝...
蔡易衛6月來到紐約，開啟了夢想數年的台灣布袋戲文化交流和推廣項目。(記者張心╱攝影)

居住在紐約的紀錄片導演潘宣羽，也被蔡易衛的熱情和精湛技藝所折服，決定合作拍攝一部紀錄台灣布袋戲的影片，「終於有機會在異國拍攝與自己家鄉有關的故事」；潘宣羽表示，名為「我·戲偶/I·Puppet」的紀錄片，將以紐約風情為背景，呈現台灣傳統布袋戲偶的華麗精巧，希望和蔡易衛一同為推廣布袋戲藝術到全球而努力。

蔡易衛帶著戲偶到梅西百貨、帝國大廈、大都會博物館、布碌崙大橋等知名地標表演偶劇。...
蔡易衛帶著戲偶到梅西百貨、帝國大廈、大都會博物館、布碌崙大橋等知名地標表演偶劇。(潘宣羽提供)

來自台灣的潘宣羽在美20年，曾擔任電視製作人，訪問許多來自各國的紐約移民藝術家，產生對移民及難民議題的關懷；目前她正進行「海的另一邊」(The Other Side of the Sea)紀錄片計畫，紀錄烏克蘭裔藝術家懷著家鄉被入侵的悲痛，與其他紐約移民藝術家合作，喚起全球對俄烏戰爭的關注。

「我·戲偶/I·Puppet」前導短片影片連結可參考：https://watch.showandtell.film/watch/puppet0722。

出身於布袋戲世家的蔡易衛(左)從小跟著父母巡演，深知傳承這項傳統文化的辛苦。(記...
出身於布袋戲世家的蔡易衛(左)從小跟著父母巡演，深知傳承這項傳統文化的辛苦。(記者張心╱攝影)

移民 導演 梅西百貨

上一則

香港龍舟節30日開幕 紐交所敲鐘祝福

下一則

防鼠患 紐約擬縮短垃圾放路邊時間

延伸閱讀

兆彩頭獎12億8000萬 史上第二今晚揭曉

兆彩頭獎12億8000萬 史上第二今晚揭曉

3/10未成年人染疫…不打疫苗 紐約幼童住院率最高

3/10未成年人染疫…不打疫苗 紐約幼童住院率最高
紐約發布中文版房主手冊 保護業主權益

紐約發布中文版房主手冊 保護業主權益
紐約女動脈中彈 2華警急智救人一命

紐約女動脈中彈 2華警急智救人一命
華府人販子住屋 藏73移民和毒品

華府人販子住屋 藏73移民和毒品

熱門新聞

紐約市布朗士區21日發生一起無故攻擊案件，一名35歲的男子正坐在車中與妻子交談，突遭19歲精神病嫌犯持刀捅入腹部，送醫後不治。(取自谷歌地圖)

精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中當街遭捅死 妻驚駭目睹

2022-07-22 14:16
曼哈頓L線開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞，視頻社媒瘋傳。(視頻截圖)

紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳

2022-07-26 16:00
(Getty Images)

紐約長島七旬婦 遭寵物比特犬「拖到自家後院」咬死

2022-07-28 17:40
紐約經典早餐三明治受通貨膨脹影響漲價。（本報檔案照）

吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍

2022-07-27 13:00
一名華婦日前在飛龍超市購物後遭盜。(取自谷歌)

紐約華婦購物完去後車廂放東西 車內包包秒被偷

2022-07-23 21:14
兩名警察夜間在紐約州羅徹斯特遇伏，造成一死一傷。圖為警方蒐證人員翌日在現場取證。(美聯社)

紐約州2警巡邏遇襲1死1傷 受傷警為亞裔

2022-07-23 14:20

超人氣

更多 >
波洛西想效法金瑞契訪台？習近平「2個理由」無意妥協

波洛西想效法金瑞契訪台？習近平「2個理由」無意妥協
賭城2小時下半年雨量 天花板漏水如瀑布 賭客還繼續玩

賭城2小時下半年雨量 天花板漏水如瀑布 賭客還繼續玩
家庭悲劇 勒斃3子女 康州母自殺

家庭悲劇 勒斃3子女 康州母自殺
裘莉再也傷不了他 布萊德彼特決定再愛一回

裘莉再也傷不了他 布萊德彼特決定再愛一回
夏威夷夫妻冒用死童身分數十年 舊照起底曾穿KGB制服

夏威夷夫妻冒用死童身分數十年 舊照起底曾穿KGB制服