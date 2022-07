台灣布袋戲二代來紐約創新 拍紀錄片

台北偶戲館館長蔡易衛(左)與華裔導演潘宣羽,合作拍攝「我·戲偶/I·Puppet」紀錄片。(記者張心╱攝影)

台北偶戲館館長、布袋戲二代蔡易衛帶著推廣台灣傳統文化的夢想來到紐約,與志同道合的華裔導演 潘宣羽合作拍攝「我·戲偶/I·Puppet」紀錄片,探索布袋戲在海外的多元創新路徑和未來發展可能。

作為中華民國文化部與美國國務院傅爾布萊特計畫(Fulbright Program)合作薦送的藝文專業人才,蔡易衛於今年6月來到紐約,開啟夢想數年的布袋戲文化交流和推廣項目;「我帶著戲偶到梅西百貨 、帝國大廈、大都會博物館、布碌崙(布魯克林)大橋等知名地標,在另類的舞台上展示給全球觀眾,剛開始自己還有點不好意思,但隨著觀眾和掌聲越來越多,我完全沉浸在演出中。」 蔡易衛帶著戲偶到紐約地標上演另類偶劇。(主辦方提供)

出身於布袋戲世家的蔡易衛,父親也是全台約500個布袋戲劇團的一位經營者,從小跟著父母巡演的他,深知傳承這項傳統文化的辛苦,但拒絕父母希望他找一份穩定工作的建議,蔡易衛堅持傳承和推廣的初衷;「父母一輩子演布袋戲都沒有機會出國,我這次來也是帶著他們的夢想和心血,不僅圓我的夢,也圓他們的夢,將布袋戲傳到更遠的地方。」 蔡易衛6月來到紐約,開啟了夢想數年的台灣布袋戲文化交流和推廣項目。(記者張心╱攝影)

居住在紐約的紀錄片導演潘宣羽,也被蔡易衛的熱情和精湛技藝所折服,決定合作拍攝一部紀錄台灣布袋戲的影片,「終於有機會在異國拍攝與自己家鄉有關的故事」;潘宣羽表示,名為「我·戲偶/I·Puppet」的紀錄片,將以紐約風情為背景,呈現台灣傳統布袋戲偶的華麗精巧,希望和蔡易衛一同為推廣布袋戲藝術到全球而努力。 蔡易衛帶著戲偶到梅西百貨、帝國大廈、大都會博物館、布碌崙大橋等知名地標表演偶劇。(潘宣羽提供)

來自台灣的潘宣羽在美20年,曾擔任電視製作人,訪問許多來自各國的紐約移民 藝術家,產生對移民及難民議題的關懷;目前她正進行「海的另一邊」(The Other Side of the Sea)紀錄片計畫,紀錄烏克蘭裔藝術家懷著家鄉被入侵的悲痛,與其他紐約移民藝術家合作,喚起全球對俄烏戰爭的關注。

「我·戲偶/I·Puppet」前導短片影片連結可參考:https://watch.showandtell.film/watch/puppet0722。