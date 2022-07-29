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涉殺情夫聆訊 華女疑獄中生產 檢提議證人保密

記者牟蘭／紐約報導
涉殺情夫的鄧海燕(中)。(本報檔案照)
涉殺情夫的鄧海燕(中)。(本報檔案照)

在去年涉殺情夫李賈斯汀(Justin Jiaxin Li)的華女鄧海燕(Haiyan Deng)，28日在皇后區的州高等法院遠程聆訊，檢方提交保密證人的身分的動議，因文件太長，辯方律師暫未讀完，下次開庭時間是9月28日，屆時法官將裁定是否延長受害人家屬保護令。

鄧海燕28日梳齊耳短髮，戴口罩，身形較瘦，疑已生產，通過網路接受遠程聆訊，檢方重申動議內容，要求保密證人身分，並要求延長受害人家屬的保護令；辯方律師指，文件太長，尚未讀完所有內容。

被告未發表任何意見；法官潘迪特-杜蘭特(Ushir Pandit-durant)裁示因被告的身體原因，下次將繼續遠程庭審。

根據法院文件，鄧海燕涉嫌於2021年9月18日，在她位於皇后區法拉盛39大道138-35號的公寓內槍殺26歲的李賈斯汀；翌日，屍體在床上被警方發現，頭部有一處致命槍傷，被告拿走死者的銀行卡後，駕車逃亡新墨西哥州，途中因爆胎，被警方發現後逮捕。

鄧海燕於去年12月從新墨西哥州引渡回紐約受審，當時已懷有約五個月身孕，28日出庭時身形較瘦，疑已生產；她今年1月被以二級謀殺等九項罪名起訴，若罪成，將面臨最高25年至終身的監禁。

鄧海燕曾在法拉盛大學點大道的「星X」卡拉OK夜總會工作，綽號「鄧小寶」，她與死者已交往一年多，期間曾慫恿李賈斯汀與22歲、已育有兩子的西語裔妻子離婚；兩人曾因分手費發生爭執，嫌犯最後一次在夜總會上班為案發前兩天。

新墨西哥州 法拉盛 皇后區

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