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胡椒襲4華女 被告稱家境困難無保獲釋

記者張晨／紐約報導
貝克以胡椒噴霧攻擊四名華女，因檢方取消2萬保釋金，得以獲釋。(市警提供)
貝克以胡椒噴霧攻擊四名華女，因檢方取消2萬保釋金，得以獲釋。(市警提供)

曼哈頓雀兒喜(Chelsea)6月快閃LEAF鮮花展中，報住佛羅里達的47歲女子貝克(Madeline Barker)用胡椒噴霧攻擊四名華裔女子及其他亞裔路人，並吆喝「滾回你的國家去」。貝克被捕後表示家境困難，無力支付保釋金，曼哈頓檢方近日取消她2萬元保釋金並釋放。

上月11日，四名華女正在鮮花裝置前拍照交談，貝克出現在其身後說，「你們想騷擾我？」警方稱，貝克不顧受害者解釋和道歉，立刻大喊「滾回你們的國家去，你們不屬於這裡」，然後追著已經起身離開的受害者，掏出胡椒噴霧攻擊。

貝克被捕後本月中在曼哈頓刑事法庭受審，被指控八項以仇恨犯罪為目的的企圖攻擊、攻擊以及騷擾。檢察官白艾榮(Alvin Bragg)當時在聲明中強調，仇恨犯罪不被容忍；但近日與被告律師達成協議，使貝克獲得監督釋放(Supervised Release)。

根據協議，貝克將被置於「婦女項目」(The Women's Project)的監督，該項目稱「可以讓犯案女性通過勞動服務，不用坐牢的代替方案。」

此前貝克的律師對法官稱，「被捕時，她沒有工作，靠糧食券過活；在此之前，她是家庭主婦，經濟上依賴丈夫。」申請文件指，作為三個「非常成功」的孩子的母親，貝克「個人成就顯著」，在時尚和美容方面都受過教育。

此前因貝克的報住地在佛州，且警方表示她來自波多黎各，被認為有潛逃風險，白艾榮在貝克獲釋後表示，她會接受嚴格的電子監控。

曼哈頓 白艾榮 仇恨犯罪

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