全美最佳醫院 紐大朗格尼醫學中心排第三

紐約大學朗格尼醫學中心排名紐約州第一，全美國第三名。(取自紐約大學朗格尼醫學中心臉書)

根據美國新聞與世界報導(US News and World Report)近日發布的「全美最佳醫院排名」報告，紐約市紐約大學 朗格尼醫學 中心(NYU Langone Medical Center)、紐約長老教會醫院(New York-Presbyterian Hospital)、西奈山醫院(Mount Sinai Hospital)三家醫院進入前20強，其中紐約大學朗格尼醫學中心位列第三名。

報告指，紐約大學朗格尼醫學中心從去年的第八位，今年升至第三位。此外，該院在神經病學(Neurology)方面，位居全美第一；在心臟病 學(Cardiology)、糖尿病學(Diabetes)、腸胃病學(Gastroenterology)、老年病學(Geriatrics)、骨科(Orthopedics)和肺病學科(Pulmonology)，也位居全美前五名。

紐約長老教會醫院的排名與去年相同，仍為全美第七。在心臟病學、糖尿病學、神經病學、精神病學(Psychiatry)、風濕病學(Rheumatology)、泌尿學(Urology)方面，排名全美前五。

西奈山醫院在今年排名全美第16名，去年為17名。該院在老年病學位列全美第一。

報告指，排名標準是依據各醫院的得分，如果在15個專業中，獲得全國性排名，則能獲得相應分數；如果排名高的專業多，則得分越多；此外，如果醫院在20項醫療程序和設施條件要求中，任何一項被評為高分，也會得分。

位於明尼蘇達州的馬友診所(Mayo Clinic，Rochester)，再度獲第一名。完整排名請見網頁：https://health.usnews.com/health-care/best-hospitals/articles/best-hospitals-honor-roll-and-overview。