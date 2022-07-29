台導演作品 紐約亞洲影展首映
台灣電影「售命」、「一家之主」受邀於紐約亞洲電影節(New York Asian Film Festival)進行首映，導演鄧仲謀、王希捷出席放映現場，獲美國觀眾對台灣新銳電影人的滿滿支持；「一家之主」也入圍本次電影節「突破新視野最佳劇情片獎」，將於29日晚上6時於亞洲協會展映，並將在8月6日登陸Netflix，全球195個國家和地區的Netflix用戶皆可觀看。
24日晚於林肯中心電影協會首映的「售命」，由鄧仲謀歷時八年打造。取材於日本作家三島由紀夫的同名小說，該片以保險業務員上網出售性命的荒誕情節，探詢生命價值，並配合動畫片段凸顯超現實和荒誕風格。「本來很擔心沒有太多觀眾，但沒想到現場非常火爆，提問也很熱烈」鄧仲謀回憶。
曾以故宮動畫短片「國寶總動員」獲東京動畫影展短片首獎、故宮APP微電影「帶著故宮走」獲休士頓世界影展白金首獎等的鄧仲謀，畢業於美國電影學院研究所碩士，先後從事導演、編劇及監製。「影片放映結束時，一位非洲裔觀眾找到我，說他把紐約亞洲影展的電影都看了，最喜歡的就是「售命」，我很感動，覺得八年的努力都值得了。」
即將攜新片和全球觀眾見面的王希捷，希望把台灣女性故事帶給不同族裔背景的受眾，「她們的喜怒哀樂和人生故事牽動我的神經」。「一家之主」聚焦邁入退休的中產階級職業婦女，她希望憑藉現實和回憶的交疊鏡頭，展示亞洲女性在傳統家庭文化下的心靈碰撞和覺醒。王希捷以「小偷」入圍金鐘獎編劇獎，並獲金馬獎最佳劇作短片獎，她導演的「划船」也入圍台北電影節、韓國釜山影展和法國坎城影展。這是首次嘗試劇情長片，並入選本屆紐約亞洲電影節「突破新視野最佳劇情片獎」，同其他國家的六部影片角逐，將於30日晚宣布得主。購票：https://www.nyaff.org/nyaff22/films/reclaim。
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