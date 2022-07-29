我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港男團MIRROR重傷舞者 第四頸椎爆裂恐「下半身癱瘓」

世界日報專訪「小廚神」朱如茵 回首3年前比賽：尷尬又幸運

台導演作品 紐約亞洲影展首映

記者張心／紐約報導
　台灣電影「售命」、「一家之主」受邀於紐約亞洲電影節首映，導演鄧仲謀(左)、王希捷(中)與駐紐約台北文化中心主任張惠君(右)進行交流。 (記者張心／攝影)
　台灣電影「售命」、「一家之主」受邀於紐約亞洲電影節首映，導演鄧仲謀(左)、王希捷(中)與駐紐約台北文化中心主任張惠君(右)進行交流。 (記者張心／攝影)

台灣電影「售命」、「一家之主」受邀於紐約亞洲電影節(New York Asian Film Festival)進行首映，導演鄧仲謀、王希捷出席放映現場，獲美國觀眾對台灣新銳電影人的滿滿支持；「一家之主」也入圍本次電影節「突破新視野最佳劇情片獎」，將於29日晚上6時於亞洲協會展映，並將在8月6日登陸Netflix，全球195個國家和地區的Netflix用戶皆可觀看。

24日晚於林肯中心電影協會首映的「售命」，由鄧仲謀歷時八年打造。取材於日本作家三島由紀夫的同名小說，該片以保險業務員上網出售性命的荒誕情節，探詢生命價值，並配合動畫片段凸顯超現實和荒誕風格。「本來很擔心沒有太多觀眾，但沒想到現場非常火爆，提問也很熱烈」鄧仲謀回憶。

「售命」由台灣導演鄧仲謀歷時八年打造，取材於日本作家三島由紀夫的同名小說。（記者...
「售命」由台灣導演鄧仲謀歷時八年打造，取材於日本作家三島由紀夫的同名小說。（記者張心／攝影）

曾以故宮動畫短片「國寶總動員」獲東京動畫影展短片首獎、故宮APP微電影「帶著故宮走」獲休士頓世界影展白金首獎等的鄧仲謀，畢業於美國電影學院研究所碩士，先後從事導演、編劇及監製。「影片放映結束時，一位非洲裔觀眾找到我，說他把紐約亞洲影展的電影都看了，最喜歡的就是「售命」，我很感動，覺得八年的努力都值得了。」

台灣導演王希捷作品「一家之主」，將在紐約亞洲電影節進行全球首映。（主辦方提供）
台灣導演王希捷作品「一家之主」，將在紐約亞洲電影節進行全球首映。（主辦方提供）
台灣導演王希捷作品「一家之主」，將在紐約亞洲電影節進行全球首映。（記者張心／攝影...
台灣導演王希捷作品「一家之主」，將在紐約亞洲電影節進行全球首映。（記者張心／攝影）

即將攜新片和全球觀眾見面的王希捷，希望把台灣女性故事帶給不同族裔背景的受眾，「她們的喜怒哀樂和人生故事牽動我的神經」。「一家之主」聚焦邁入退休的中產階級職業婦女，她希望憑藉現實和回憶的交疊鏡頭，展示亞洲女性在傳統家庭文化下的心靈碰撞和覺醒。王希捷以「小偷」入圍金鐘獎編劇獎，並獲金馬獎最佳劇作短片獎，她導演的「划船」也入圍台北電影節、韓國釜山影展和法國坎城影展。這是首次嘗試劇情長片，並入選本屆紐約亞洲電影節「突破新視野最佳劇情片獎」，同其他國家的六部影片角逐，將於30日晚宣布得主。購票：https://www.nyaff.org/nyaff22/films/reclaim。

「售命」由台灣導演鄧仲謀歷時八年打造，取材於日本作家三島由紀夫的同名小說。（主辦...
「售命」由台灣導演鄧仲謀歷時八年打造，取材於日本作家三島由紀夫的同名小說。（主辦方提供）

電影 坎城影展 導演

上一則

結合音樂、煙火 新澤西熱氣球節譜盛夏樂章

下一則

全美最佳醫院 紐大朗格尼醫學中心排第三

延伸閱讀

聚焦職業婦女 台片「一家之主」 29日紐約亞洲影展首映

聚焦職業婦女 台片「一家之主」 29日紐約亞洲影展首映
紐約布碌崙華男入住外州酒店遭歧視 姓氏被改成「Ching」

紐約布碌崙華男入住外州酒店遭歧視 姓氏被改成「Ching」

大紐約區華人教育基金會 助學子逐夢

大紐約區華人教育基金會 助學子逐夢
熟悉的鈴聲恐消失？紐約街頭冰淇淋車 扛不住通膨跟漲

熟悉的鈴聲恐消失？紐約街頭冰淇淋車 扛不住通膨跟漲
紐約超速相機 8月1日起全年24小時執法

紐約超速相機 8月1日起全年24小時執法

熱門新聞

紐約市布朗士區21日發生一起無故攻擊案件，一名35歲的男子正坐在車中與妻子交談，突遭19歲精神病嫌犯持刀捅入腹部，送醫後不治。(取自谷歌地圖)

精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中當街遭捅死 妻驚駭目睹

2022-07-22 14:16
曼哈頓L線開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞，視頻社媒瘋傳。(視頻截圖)

紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳

2022-07-26 16:00
紐約經典早餐三明治受通貨膨脹影響漲價。（本報檔案照）

吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍

2022-07-27 13:00
一名華婦日前在飛龍超市購物後遭盜。(取自谷歌)

紐約華婦購物完去後車廂放東西 車內包包秒被偷

2022-07-23 21:14
兩名警察夜間在紐約州羅徹斯特遇伏，造成一死一傷。圖為警方蒐證人員翌日在現場取證。(美聯社)

紐約州2警巡邏遇襲1死1傷 受傷警為亞裔

2022-07-23 14:20
獲勝佳麗左五起： 亞軍曾宇茜、冠軍曾宇婷、季軍唐睿瓔，與選美會及嘉賓合影。(本報記者╱攝影)

華裔小姐選美 佛州姊妹獲冠亞軍

2022-07-25 07:19

超人氣

更多 >
拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題

拜習通話超過2小時 聚焦台灣議題
41歲陳冠希「皮垮」崩壞 超模老婆美到發光

41歲陳冠希「皮垮」崩壞 超模老婆美到發光
紐約長島七旬婦 遭寵物鬥牛犬「拖到自家後院」咬死

紐約長島七旬婦 遭寵物鬥牛犬「拖到自家後院」咬死
與拜登通話 習近平：在台灣問題上「玩火必自焚」

與拜登通話 習近平：在台灣問題上「玩火必自焚」
波洛西亞洲行訪台？NBC：台灣行程列「暫定」

波洛西亞洲行訪台？NBC：台灣行程列「暫定」