台導演作品 紐約亞洲影展首映

台灣電影「售命」、「一家之主」受邀於紐約亞洲電影節首映，導演鄧仲謀(左)、王希捷(中)與駐紐約台北文化中心主任張惠君(右)進行交流。 (記者張心／攝影)

台灣電影 「售命」、「一家之主」受邀於紐約亞洲電影節(New York Asian Film Festival)進行首映，導演 鄧仲謀、王希捷出席放映現場，獲美國觀眾對台灣新銳電影人的滿滿支持；「一家之主」也入圍本次電影節「突破新視野最佳劇情片獎」，將於29日晚上6時於亞洲協會展映，並將在8月6日登陸Netflix，全球195個國家和地區的Netflix用戶皆可觀看。

24日晚於林肯中心電影協會首映的「售命」，由鄧仲謀歷時八年打造。取材於日本作家三島由紀夫的同名小說，該片以保險業務員上網出售性命的荒誕情節，探詢生命價值，並配合動畫片段凸顯超現實和荒誕風格。「本來很擔心沒有太多觀眾，但沒想到現場非常火爆，提問也很熱烈」鄧仲謀回憶。

「售命」由台灣導演鄧仲謀歷時八年打造，取材於日本作家三島由紀夫的同名小說。（記者張心／攝影）

曾以故宮動畫短片「國寶總動員」獲東京動畫影展短片首獎、故宮APP微電影「帶著故宮走」獲休士頓世界影展白金首獎等的鄧仲謀，畢業於美國電影學院研究所碩士，先後從事導演、編劇及監製。「影片放映結束時，一位非洲裔觀眾找到我，說他把紐約亞洲影展的電影都看了，最喜歡的就是「售命」，我很感動，覺得八年的努力都值得了。」 台灣導演王希捷作品「一家之主」，將在紐約亞洲電影節進行全球首映。（主辦方提供） 台灣導演王希捷作品「一家之主」，將在紐約亞洲電影節進行全球首映。（記者張心／攝影）