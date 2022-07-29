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紐約發布中文版房主手冊 保護業主權益

記者顏嘉瑩／紐約報導
市府發布中文版房主手冊，協助民眾了解如何保護及維護房產。(市房屋保護和開發局提供)
市府發布中文版房主手冊，協助民眾了解如何保護及維護房產。(市房屋保護和開發局提供)

紐約市擁有房產不容易，除了有錢，還得搞懂市府相關規定，紐約市長27日發布「房主手冊：保護和維護紐約市的房屋」，幫助業主了解房屋所有權責任，並獲取資源來保護及維護房產，該手冊也有中文版，方便華人閱讀。

該手冊由市府「房主協助平台」(Homeowner Help Desk)與市房屋保護和開發局(HPD)、紐約市鄰里中心(Center for NYC Neighborhoods)、紐約州檢察長辦公室和當地社區組織共同規畫，市長亞當斯(Eric Adams)此前宣布挹注4400萬元，擴大房屋所有權，以幫助更多紐約人，特別是低收入社區及少數族裔社區，能夠建立及維持財產。

手冊提供從一到四戶家庭的房主，認識公共及房屋所有權的各種項目和資訊，包括如何保護及維護房屋、財務援助，另外教導民眾身為房東應有的責任、相關法規、違規行為、支付欠款和相關法律等。

亞當斯表示，建立財富最佳方式就是擁有房屋，市府致力投資並努力讓更多紐約人實現擁有房屋的夢想，「我無法接受黑人、少數族裔社區和租房者無法擁有為下一代創造財富的機會」；房主手冊將為紐約人提供實用資訊，讓民眾不僅可以擁有房屋，也知道如何保護、維護房屋，讓房產可以世代相傳。

目前房主手冊可在網上查詢，網址為https://bit.ly/3BmBsuf；若想要索取實體手冊的民眾，也可以致電(855)HOME-456(4663-456)，了解詳情。

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