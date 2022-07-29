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購屋遇騙 20華人家庭暫免法拍

記者顏潔恩／紐約報導
受害的華人家庭住戶日前集體抗議。(本報檔案照)
受害的華人家庭住戶日前集體抗議。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)開發商吳錫輝涉嫌向信用集團貸款，在貝瑞吉建造一棟公寓並出售給20戶華人買家，卻在獲得他們的400萬元後捲款潛逃，信用集團因吳停止還款而向法院提訴，獲法官裁決，原定28日將公寓收回拍賣；州參議員郭納德(Andrew Gounardes)28日表示，已和信用集團溝通，對方同意延後拍賣，寬限數周時間，配合協商雙方都能滿意的方案。

律師指，吳錫輝十年前向Maxim信用集團貸款600萬元，在奧溫頓大道(Ovington Avenue)345號建一棟公寓，謊稱已獲州府准許出售公寓，說服共20戶華人家庭買房；不料獲得400萬元現金後捲款逃回中國，並停止還貸款，今年2月州高等法院法官Lawrence Knipel裁示，允許該集團在本月28日收回公寓拍賣。

因住戶代表律師古奇(Edward Cuccia)呼籲，郭納德、市議員紀思庭(Justin Brannan)也介入調解，與市、州府機構溝通，包括聯繫州檢察長辦公室要求調查等。

郭納德28日指出，與Maxim集團的律師團隊取得聯繫，對方指沒有想要傷害這些住戶的意圖，但此事拖了兩年，希望早日解決問題；就在公寓將拍賣的前一日，該集團同意延後，寬限幾周讓雙方能夠溝通，以達成協議或交易。

幾乎同一時間，吳錫輝向法院提出破產申請的消息也傳開，郭納德和古奇將關注吳的破產案件審理；郭納德說，目前還有很多細節需要釐清，例如房產權在誰手中，如何轉給其他合適的代理人，來保住當事人的住處。

郭納德指，最理想的方法是讓房屋非營利組織接手，成為新的保管人，最終將房屋權還給屋主，但不保證行得通；除此之外可考慮向政府融資，或許信用集團也能將公寓買下來，再與住戶達成雙方都滿意的協議，「不管怎樣，拍賣止贖的程序最終一定會發生，但現在至少騰出時間可以尋求解決之道。」

「好消息是，大家都知道壞人是吳錫輝，所有跟我溝通的機構都願意幫忙」，郭納德也呼籲，投機分子擅長利用移民群體的弱點，社區要以此為鑑；「當有人跟你有相似的面孔、說著你的語言，且很會花言巧語時，當事人常會被誤導」，但無論如何不要盲目信任，在購買房產、簽署合同、交易等過程，都要保持警惕。

圖為本案位於布碌崙奧溫頓大道的公寓。(本報檔案照)
圖為本案位於布碌崙奧溫頓大道的公寓。(本報檔案照)

拍賣 貸款 破產

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