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專劫外賣郎現金、手機 警緝2嫌

記者鄭怡嫣／紐約報導
作案嫌犯之一。(市警局提供)
作案嫌犯之一。(市警局提供)

長島市地區近日發生兩起外賣郎搶劫案，市警27日公布嫌犯作案照片，呼籲民眾提供線索。

3日(周日)下午2時40分，在皇后區長島市弗農大道(Vernon Boulevard)近41大道的一棟居民樓內，兩嫌接近一名37歲的男性外賣郎，一人持刀威脅，搶走他的送餐、90元現金及一部手機

第二起搶案發生在翌日晚7時，在弗農大道近41大道、上述作案地點旁邊的一棟居民樓內，兩嫌接近一名42歲的男性外賣郎，一名嫌犯持鈍器威脅，搶走他的送餐外賣、55元現金及一部手機。

市警27日公布嫌犯作案照片，其中一人穿鮮黃色連帽衣，白色長褲、戴黑色口罩，另一名女性嫌穿有耐克(Nike)品牌標誌的黑色連帽衣及淺藍色破洞牛仔褲，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

作案嫌犯之一。(市警局提供)
作案嫌犯之一。(市警局提供)

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