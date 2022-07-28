緬街無證攤販大掃蕩 還街道整潔

當局對無證攤販採取更嚴厲的執法。(記者鄭怡嫣╱攝影)

市警局聯同市消費者事務局(DCWP)，27日對法拉盛 緬街的無證街販執法，兩名華人 小販的商品、貨架等當被沒收，其餘無證攤販面臨執法行動，紛紛收攤。

27日中午在法拉盛緬街交羅斯福大道，市警局及市消費者事務局執法兩名在Duane Reade藥局外擺攤的無證華人小販，繳獲了他們的商品、板凳、長桌、單人床、購物車等，其中一名華人老婦街販，見狀逃跑，留下裝在購物車內販賣的二手服飾及鍋碗瓢盆。

另一名被執法的潘先生，在該處擺攤販賣手機 殼已一年，他表示，平常執法單位都是周四或周五，命令他收攤時他便收攤，此次周三前來，意料不及，且首次沒收他的商品，來美國30多年，他沒向政府領過一分救濟金，但如今年事已高，難再找工作，便以擺攤為生，「我總得吃飯交租，沒飯吃，難道叫我去打劫？」

潘先生還說，手機殼都是積壓貨，不賣也只能扔掉，損失無法估計，而此次執法單位僅取締包括他在內的兩名無證攤販，他還需去警局領取罰單，料是拿他「殺雞儆猴」，「沒收就沒收，政府是最大的」。

此前，考慮到疫情對小商家維生的影響，市消費者事務局的執法工作以教育宣導為主，2021年6月以來，在法拉盛僅開具近100張罰單傳票，然而無證擺攤潮在法拉盛愈演愈烈，造成人行道壅堵，帶來食品公共安全問題，也同樣影響小商家的生意，雖同情無證攤販要以此謀生，但法拉盛市議員黃敏儀、小商家、社區、社委會成員等，都呼籲當局採取更強有力的措施解決擺攤潮的問題。

對此次升級的執法動作，黃敏儀27日表示，目的不是懲罰無證攤販，而是確保法拉盛的人行道對所有民眾來說都是衛生與安全的，希望新的執法策略能起到威懾的作用；被沒收商品的攤販，可前往109分局領回。