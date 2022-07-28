法拉盛盜竊團伙 專挑亞裔下手 至少3起 追緝7嫌

涉案嫌犯。(市警局提供)

皇后區法拉盛 等地發生模式竊案，犯罪團伙以攜帶大筆現金的華人或亞裔 為目標，趁其不備，竊走數千甚至數萬元，市警27日公布嫌犯作案照片，呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局，5月19日(周四)早上10時58分，在皇后區傑克森高地(Jackson Heights)37-12號的快餐店內，兩男一女三名嫌犯，接近一位坐著的女性，其中一人對這位女性說她手中的錢掉在地上，另一人在她彎腰「撿錢」時，從她男性友人的包內拿走2萬元現金，當時，該54歲的男伴正在洗手間，隨後他們沿交匯點大道(Junction Blvd)向南逃逸，未有人員受傷。

6月23日(周四)下午4時50分，在皇后區法拉盛羅斯福大道的君豪大酒樓，一位46歲的華女將古馳(Gucci)手提包放在櫃台下，並坐在附近的沙發，三男一女進入餐廳，其中一男爬到櫃台底下，偷走手提包並交給同夥，包內有1萬4000元現金、信用卡、車鑰匙等，未有人受傷。

本月6日(周三)下午1時52分，一名65歲的亞裔女性走進位於法拉盛38大道的道明銀行(TD Bank)，將包放在她的椅子旁邊，不一會兒，兩男一女進入銀行，在她站起來去扔垃圾時把她包裡的5500元現金取走後逃逸，無人受傷。

警方27日公布嫌犯的作案照片，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。