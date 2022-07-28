紐約客談／政治角力下被犧牲的紐約教育

紐約市的教育話題在今年暑假特別熱鬧。從是否延長市長控制權的公聽會開始，市教育局 、州議會、教師工會、家長組織開啟「嘴砲」模式，到近期的削減公校 經費預算又被告上法院。眼看距離開學已倒數計時，各方政治角力卻使重要議題懸而未決，使紐約市教育前景不明。

近期的「狗血劇」或許源於市長公校控制權的延長，這項由前市長彭博敲定的政策，在經過多年的推行後，於今年6月走到了生存抑或終結的臨界點。州立法機構和亞當斯 對此議題站在立場的兩端，多次明裡暗裡「過招」後，州府及議會5月底通過議案，將市長控制權延長兩年，而非亞當斯期盼的四年。

就在以為一切塵埃落定之時，市教育局6月初放出重磅文件，指名在市長的建議下，將大幅削減公校預算。這在外界看來，無外乎是讓同「延長案」綑綁的「縮小班級規模」法案難以實行，目的或許是「逼宮」州府滿足市長的四年控制目標。但又一輪的「過招」後，亞當斯再度失敗，州長以一種「委蛇」的手法，於最後一刻簽字准許市長繼續掌管公校，言下之意或許是，不服？那就不要做了。

但縮減班級人數案，也因為經費問題被擱置，而這也把「狗血劇」逼成了「狗血連環劇」。各方角逐直接進入白熱化，在政府多方僵持不下之時，家長和老師直接「背後一刀」鬧上法院。在這個高溫逼近40度的暑假，無人關心沒有空調的校車內，中暑的學生們；無人關心所謂經費不足壓力下，被裁員的藝術課老師們。這場披著教育外衣，實則政治鬥爭為內核的無硝煙之戰，最終受損的只有各方口口聲聲要捍衛的「學生利益」。