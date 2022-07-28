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華策會人瑞中心乒乓球友誼賽開打

記者顏嘉瑩／紐約報導
人瑞中心第12屆乒乓球友誼賽日前開打，並舉行剪綵儀式。(主辦方提供、蘇群娟攝影)
人瑞中心第12屆乒乓球友誼賽日前開打，並舉行剪綵儀式。(主辦方提供、蘇群娟攝影)

曼哈頓華埠的華人策劃協會人瑞中心，第12屆乒乓球友誼賽日前開打，並舉行剪綵儀式，展開為期一周的賽事；在新冠疫情期間由於老人中心關閉，年長者缺乏社交活動，疫情和緩，友誼賽重新開打，也吸引不少年長者參加。

人瑞中心表示，此次參與友誼賽的球友，不少人從一開始加入中心，每年都參加打到現在，有些是中間技癢出賽，以球技交流方式，為生活增添樂趣；參賽者或贏得比賽，可獲得100元獎金，輸家則付1元。

人瑞中心主任伍寶玲表示，乒乓球活動意義重大，除了可培養健康身心，也可以為參賽者帶來友誼，在疫情持續間實屬難得，人瑞中心也極力在維護身體健康安全之下，舉辦友誼賽，讓年長者可以安全參賽。中心康樂組長陳寬說，參加者以「賽出和諧，友誼第一；賽出健康，比賽第二」為出發點。

美東三江公所元老傅先清，此次也為其外族裔女婿報名；他表示，其女婿曾獲得紐約市的乒乓球賽冠軍，今次出賽，將與其他參賽者結下更深意義的友誼及經驗。

當天的乒乓球友誼賽活動，吸引不少社區人士支持，包括人瑞中心永遠名譽會長林建中、傅先清、蘇煥光；紐約台山寧陽會館元老朱傑概；紐約安良工商總會前會長梁沛霖、陳逸民；人瑞中心乒乓球室始創人陳羅拔；人瑞乒乓球隊教練陳英韶等前來剪綵；為期五天的賽事將在29日(周五)舉行頒獎典禮。

疫情 華埠 老人中心

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