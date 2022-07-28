音樂學家趙如蘭誕辰100年 7月30日念講座

趙如蘭博士。(主辦單位提供)

今年是著名民族音樂學家趙如蘭教授誕辰100周年。趙如蘭一生與哈佛結下不解之緣。她1922年4月20日出生在哈佛大學 所在的麻州劍橋，其時父親趙元任博士正在哈佛任教。25歲起在哈佛大學東亞系教授中文，給早期多位著名美國漢學家打好語言基礎。1960年以研究宋代音樂獲哈佛大學博士學位，1962年開始在音樂系兼任課程，並於1974年被任命為哈佛大學東亞系與音樂系終身教授，成為哈佛首位華裔女教授。2013年11月30日，趙如蘭於出生地劍橋的家中安詳逝世，享年91歲。

趙如蘭誕辰100周年之際，華美人文學會特邀匹茲堡大學音樂系榮休教授、趙如蘭的學生榮鴻曾(Bell Yung)博士於7月30日晚8時至9時半舉辦「芳音如蘭—趙如蘭的精彩一生」專題講座，介紹其不凡的人生故事和教研成就。

榮鴻曾原藉無錫，1941年出生於上海，在香港 長大，畢業於九龍華仁書院。1960年來美，先後獲得加州大學 工程物理學士，麻省理工學院物理博士，及哈佛大學音樂博士。2012年獲頒授香港中文大學榮譽博士。

榮鴻曾教授的專業為民族音樂學及中國傳統音樂，曾任教於香港中文大學、香港大學、加州大學、康乃爾大學，現為匹茲堡大學音樂系榮休教授，及華盛頓大學音樂系兼任教授。榮氏曾獲多項研究基金，包括美國的古根海姆、福特、梅倫、國家人文基金、蔣經國基金會等，及香港的研資局、藝展局、群芳、北山堂等。他著、編、譯十本專著、文章約100篇、博物館展品目錄兩本。另錄製光碟，包括古琴、粵劇、廣東南音、木魚、儀禮音樂、文化權、傳統音樂創作等。最近的出版包括「中國最後一代文人：蔡德允的琴、詩、書與人生」

講座在線進行(zoom)。參加者請點擊http://chineselectures.org/073022.html註冊，將收到登錄鏈接。