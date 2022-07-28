兆彩百萬獎 史島幸運店售出

兆彩頭獎至27日已累積衝破10億元大關。(美聯社)

兆彩(Mega Millions)頭獎連續29期落花無主，將在下次開獎衝破10億元；儘管無緣頭獎，但26日晚共有九名幸運兒開中二等獎，成為新晉百萬富翁，其中兩人在新澤西州 ，兩名在紐約州，一人更是在史泰登島 一間經常出現中獎者的雜貨店購買這張彩票。

本期中獎號碼，為7、29、60、63、66，超級球(Mega Ball)號碼為15；根據兆彩公司，沒人領走當晚頭獎，但共有九人猜對五個號碼，各獲二等獎百萬元獎金，除紐約、新澤西州外，佛州、俄亥俄州 兩人、伊利诺伊州各一人；其中俄亥俄州的一人買彩券時又買了「加倍券」(Megaplier)，獎金上翻到300萬元。

紐約州的兩張百萬彩票，分別出現在紐約市史泰登島海軍港(Mariners Harbor)森林大道(Forest Avenue)的蜂蜜便利店(Honey Bee Convenient Store)，以及紐約上州的薩拉托加泉鎮(Saratoga Springs)柯林斯(Corinth)的坎波蘭農場販售點(Cumberland Farms)。新澤西的兩張百萬彩票，分別於特納夫萊(Tenafly)村莊路(County Road)的7-ELEVEN便利店和歡樂點(Point Pleasant)瑞啟蒙大道(Richmond Ave)的Circle K便利店賣出。

史泰登島蜂蜜便利店經理表示，本身也有買當晚彩票但沒有中獎，肯定是店內的顧客，但至今沒人現身，他也不知道對方的身分。該店被當地人喻為幸運商店，經常賣出各類得獎彩票，每年至少售出500萬元的得獎彩券，過去幾年至少四人光顧後一夕成為百萬富翁，其中包括2005年中了300萬元的當地人；顧客表示，「這間店有一種說不出的感覺，反正經常有人贏獎」。

兆彩在全美45州販售，周五頭獎獎金累積至10億200萬元，將成為歷史上第四大頭獎，僅次於2021年1月時的10億5000萬元。兆彩歷史上的頭獎紀錄為15億3700萬元，也是世界上有史以來單張彩票的最高獎金，2018年10月被南卡羅來納州(South Carolina)的居民中獎。樂透的頭獎最高金額紀錄則為2016年1月，「勁球」(Powerball)開出的15億8600萬元。