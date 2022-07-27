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紐約公車路線將重畫 華裔長者籲當局聽民意

記者牟蘭／紐約報導
華裔長者指，即使公車線路改變一點，也對她們的生活帶來極大不便。(記者牟蘭／攝影)
華裔長者指，即使公車線路改變一點，也對她們的生活帶來極大不便。(記者牟蘭／攝影)

紐約市公車路線將重畫，大都會運輸署(MTA)26日在皇后區公共圖書館法拉盛分館前蒐集民意，多名居住在附近的華裔長者指，她們不諳英文，只能依靠公車往返法拉盛，當日才聽聞自家門口的公車道擬改路線，不從自家門前經過，恐對未來生活造成不便，呼籲當局上門聽民意，提供適合居民公車路線。

居住在大學點的孫女士表示，她家附近也沒有超市，只能搭乘Q65路到法拉盛購物，單程15分鐘；她當日接孫子路過大都會運輸署的活動現場，得知她搭乘的公車將改線，擔憂對以後生活造成不便，「現在就不準時，一來好幾輛，有急事，根本來不及」。

居住在白石鎮的張女士，年逾70且不良於行，她說離家一個街口有Q20A，她每日搭乘公車往返法拉盛；公車改線對年輕人影響不大，但對長者而言，即使改動一小部分，也帶來極大的麻煩，呼籲當局不可閉門造車，應上門或寄信詢問長者。

布碌崙(布魯克林)科技高中學生樊Eason表示，在法拉盛居住，每日要先搭公車，再換乘地鐵，避過早高峰，單程約在一小時左右；此次改線對他影響不大，但呼籲改善地鐵的公共安全。

根據市交通局(DOT)信息，僅在法拉盛緬街就有11條公車路線，每天服務15萬5000名乘客；市議員黃敏儀對此表示，緬街公車專用道永久化，公車線路重畫對居民影響重大，呼籲民眾發聲，要求當局增加前往曼哈頓與布碌崙的快速公車。

可於8月4日(周四)下午3時到7時至77街與78街間的34大道，可提前五天寄送電郵至[email protected]要求中文翻譯，也可登錄https://contact.mta.info/s/forms/bus-network-redesign留言，或聯繫黃敏儀辦公室(718)888-8747或寄郵件至 [email protected]

黃敏儀(左)呼籲民眾發聲，要求當局增加前往曼哈頓與布碌崙的快速公車線路。(記者牟...
黃敏儀(左)呼籲民眾發聲，要求當局增加前往曼哈頓與布碌崙的快速公車線路。(記者牟蘭／攝影)
紐約市公車線路將重畫，大都會運輸署26日在皇后區公共圖書館法拉盛分館前蒐集民意。...
紐約市公車線路將重畫，大都會運輸署26日在皇后區公共圖書館法拉盛分館前蒐集民意。(記者牟蘭／攝影)

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