房租回歸屋主掌控 疫期低價租約結束

紐約市租屋市場沈寂兩年後，快速反彈。(記者張心／攝影)

美好的租房折扣夢已經不復存在，紐約市租房市場繼兩年的消沈後再度回歸屋主掌控，全市第二季度新上架的房屋中，有近三分之一為疫情 期間「抄底」租下的高價房，近期被回升房租「逼遷」的紐約租客 們騰出。

根據房地產網站「StreetEasy」26日公布的最新報告，今年第二季度，紐約市可出租房屋數量較第一季度增加了14%，達到6萬5697套；而其中約34%，是由疫情期間租房價格處於低谷時，搬入豪華和高級公寓的租戶騰出，快速回升的租金 使他們不得不搬離。

StreetEasy報告指出，房東們正在「報復性」補回疫情期損失的租金，譬如在2020年或是2021年出租，今年第二季度又重新上架的房屋，租價較疫情期增長20.4%；而同樣在2018年或是2019年出租，最近再次上架者，租金只增加4.5%。

該份報告是在州府立法會議結束後發布，不少議員試圖通過立法讓租客避免受到市場的大幅波動，但該提案並未獲得廣泛支持，意味著租客的日子將更加難過，房東們將不遺餘力繼續漲房租。「看到如此多紐約人因為全市平均租金的上漲，而被趕出家門，實在讓人害怕。」州參議員薩拉查(Julia Salazar)表示。

根據Miller Samuel和Douglas Elliman本月中旬的統計顯示，曼哈頓公寓的平均月租金近期首次超過了5000元，中位數達4100元，也成為StreetEasy有記載以來的最高紀錄，占曼哈頓家庭收入中位數的55%。

飆升的價格，許多租戶將目光瞄準布碌崙(布魯克林)或皇后區，尋找更加實惠的選擇。在StreetEasy的報告中，皇后區的可租房數量較上一季度下降9%，而租金中位數漲13%；布碌崙的可租房源雖然增加5%，但租金中位數升至3200元，漲12%。

火爆的市場使房東和仲介忙不過來，「由於租客太多，比如放十套公寓上架，兩天內會收到250多封郵件詢問，還有些仲介收到350封。」全美最大房地場經紀公司之一的Compass銷售人員阿貝拉爾(Brandon Abelard)表示，租房需求的激增已經使仲介難以跟上腳步。

當前的情況究竟何時會緩解，StreetEasy報告預測，租金的上漲至少會持續到今年夏季尾聲。