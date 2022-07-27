我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社安金明年4變革 可望每月多拿180元 完全退休年齡調高

「科學」期刊新研究：武漢華南市場是新冠疫情起源

房租回歸屋主掌控 疫期低價租約結束

記者張心／紐約報導
紐約市租屋市場沈寂兩年後，快速反彈。(記者張心／攝影)
紐約市租屋市場沈寂兩年後，快速反彈。(記者張心／攝影)

美好的租房折扣夢已經不復存在，紐約市租房市場繼兩年的消沈後再度回歸屋主掌控，全市第二季度新上架的房屋中，有近三分之一為疫情期間「抄底」租下的高價房，近期被回升房租「逼遷」的紐約租客們騰出。

根據房地產網站「StreetEasy」26日公布的最新報告，今年第二季度，紐約市可出租房屋數量較第一季度增加了14%，達到6萬5697套；而其中約34%，是由疫情期間租房價格處於低谷時，搬入豪華和高級公寓的租戶騰出，快速回升的租金使他們不得不搬離。

StreetEasy報告指出，房東們正在「報復性」補回疫情期損失的租金，譬如在2020年或是2021年出租，今年第二季度又重新上架的房屋，租價較疫情期增長20.4%；而同樣在2018年或是2019年出租，最近再次上架者，租金只增加4.5%。

該份報告是在州府立法會議結束後發布，不少議員試圖通過立法讓租客避免受到市場的大幅波動，但該提案並未獲得廣泛支持，意味著租客的日子將更加難過，房東們將不遺餘力繼續漲房租。「看到如此多紐約人因為全市平均租金的上漲，而被趕出家門，實在讓人害怕。」州參議員薩拉查(Julia Salazar)表示。

根據Miller Samuel和Douglas Elliman本月中旬的統計顯示，曼哈頓公寓的平均月租金近期首次超過了5000元，中位數達4100元，也成為StreetEasy有記載以來的最高紀錄，占曼哈頓家庭收入中位數的55%。

飆升的價格，許多租戶將目光瞄準布碌崙(布魯克林)或皇后區，尋找更加實惠的選擇。在StreetEasy的報告中，皇后區的可租房數量較上一季度下降9%，而租金中位數漲13%；布碌崙的可租房源雖然增加5%，但租金中位數升至3200元，漲12%。

火爆的市場使房東和仲介忙不過來，「由於租客太多，比如放十套公寓上架，兩天內會收到250多封郵件詢問，還有些仲介收到350封。」全美最大房地場經紀公司之一的Compass銷售人員阿貝拉爾(Brandon Abelard)表示，租房需求的激增已經使仲介難以跟上腳步。

當前的情況究竟何時會緩解，StreetEasy報告預測，租金的上漲至少會持續到今年夏季尾聲。

租金 疫情 租客

上一則

吳明曉 獲任皇后區公所公民參與委員

下一則

亞平會雀兒喜平價公寓 動土

延伸閱讀

布碌崙南部居民申請住房 市議員李凱健協助

布碌崙南部居民申請住房 市議員李凱健協助
皇后區社委會成員 亞裔新申請者最多

皇后區社委會成員 亞裔新申請者最多
家長控市府違法削減教育預算 法官喊停

家長控市府違法削減教育預算 法官喊停
防制西尼羅病毒 皇后區明日噴藥

防制西尼羅病毒 皇后區明日噴藥
梁文華律師專業房屋地產交易 法拉盛布碌崙皆有辦公室服務

梁文華律師專業房屋地產交易 法拉盛布碌崙皆有辦公室服務

熱門新聞

紐約市布朗士區21日發生一起無故攻擊案件，一名35歲的男子正坐在車中與妻子交談，突遭19歲精神病嫌犯持刀捅入腹部，送醫後不治。(取自谷歌地圖)

精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中當街遭捅死 妻驚駭目睹

2022-07-22 14:16
紐約市布碌崙19日清晨發生一名劇組製作助理遭槍殺案件。(取自Citizen)

知名警匪劇「法網遊龍」紐約取景 劇組成員當街被槍殺

2022-07-19 14:59
曼哈頓L線開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞，視頻社媒瘋傳。(視頻截圖)

紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳

2022-07-26 16:00
一名華婦日前在飛龍超市購物後遭盜。(取自谷歌)

紐約華婦購物完去後車廂放東西 車內包包秒被偷

2022-07-23 21:14
兩名警察夜間在紐約州羅徹斯特遇伏，造成一死一傷。圖為警方蒐證人員翌日在現場取證。(美聯社)

紐約州2警巡邏遇襲1死1傷 受傷警為亞裔

2022-07-23 14:20
非裔男曼哈頓深夜接連猥褻女性。(市警提供)

非裔男曼哈頓深夜接連猥褻女性 亞裔女遭侵

2022-07-20 15:36

超人氣

更多 >
紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳

紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳
「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？

「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？
王力宏確診新冠肺炎 症狀曝光了

王力宏確診新冠肺炎 症狀曝光了
美猴痘病例登全球第一 佛奇：正積極考慮宣布緊急狀態

美猴痘病例登全球第一 佛奇：正積極考慮宣布緊急狀態
余苑綺癌細胞蔓延全身 李亞萍痛哭：請多給她一點時間

余苑綺癌細胞蔓延全身 李亞萍痛哭：請多給她一點時間