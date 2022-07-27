近三年不交租 9旬房東趕不走惡房客

年邁的房東苦訴房客近三年不交租，嚴重影響他的生活。(CBS截圖)

自新冠疫情開始，紐約市不少惡房客利用「禁止驅逐租客 令」長期不交租，令很多小房東 自行承擔費用，苦不堪言；布碌崙(布魯克林)一名96歲房東日前抱怨道，房客已將近三年不交租，他自身花費超過13萬元，已不能再供應此人賴住不走，尋求辦法趕走惡房客。

小房東潘達諾(Bill Pantano)接受CBS電視台採訪時表示，他於1984年購買了位於布碌崙Benson大道的一套二臥公寓，如今80%的退休收入來自這套房子的租金 ，但自2019年起房客就拒絕交租，嚴重影響他的生活；他早在2019年便向法院申請驅逐租戶，但出庭日期為2020年4月，碰巧新冠疫情爆發，「禁止驅逐租客令」生效。

儘管禁止驅逐令今年1月已失效，但房客又利用「緊急租金援助計畫」(Emergency Rental Assistance Program，簡稱ERAP)進行拖延，造成房主始終解決不了問題；他指出，租客濫用該計畫，當不符合條件遭到拒絕時還是遞交申請，以便在州府審核申請長達數個月的期間繼續拖延不交租。

「我們想要保護租客免受驅逐危機，但我們也不想因此令房東陷入經濟困難」，提出該計畫的市議員迪諾維茨(Jeffrey Dinowitz)表示，ERAP項目確實欠缺完美；據紐約市房屋法院紀錄，目前約有7萬5000個案件正等待裁決，他也沒想到會有這麼多的案件積壓。

房屋律師指出，目前房東能做的幾個方法是，等待法院裁決、或是賣掉房產；如果要告租客，可能要承擔高額費用，及一個漫長的過程。