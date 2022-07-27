我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社安金明年4變革 可望每月多拿180元 完全退休年齡調高

「科學」期刊新研究：武漢華南市場是新冠疫情起源

近三年不交租 9旬房東趕不走惡房客

記者顏潔恩／紐約報導
年邁的房東苦訴房客近三年不交租，嚴重影響他的生活。(CBS截圖)
年邁的房東苦訴房客近三年不交租，嚴重影響他的生活。(CBS截圖)

自新冠疫情開始，紐約市不少惡房客利用「禁止驅逐租客令」長期不交租，令很多小房東自行承擔費用，苦不堪言；布碌崙(布魯克林)一名96歲房東日前抱怨道，房客已將近三年不交租，他自身花費超過13萬元，已不能再供應此人賴住不走，尋求辦法趕走惡房客。

小房東潘達諾(Bill Pantano)接受CBS電視台採訪時表示，他於1984年購買了位於布碌崙Benson大道的一套二臥公寓，如今80%的退休收入來自這套房子的租金，但自2019年起房客就拒絕交租，嚴重影響他的生活；他早在2019年便向法院申請驅逐租戶，但出庭日期為2020年4月，碰巧新冠疫情爆發，「禁止驅逐租客令」生效。

儘管禁止驅逐令今年1月已失效，但房客又利用「緊急租金援助計畫」(Emergency Rental Assistance Program，簡稱ERAP)進行拖延，造成房主始終解決不了問題；他指出，租客濫用該計畫，當不符合條件遭到拒絕時還是遞交申請，以便在州府審核申請長達數個月的期間繼續拖延不交租。

「我們想要保護租客免受驅逐危機，但我們也不想因此令房東陷入經濟困難」，提出該計畫的市議員迪諾維茨(Jeffrey Dinowitz)表示，ERAP項目確實欠缺完美；據紐約市房屋法院紀錄，目前約有7萬5000個案件正等待裁決，他也沒想到會有這麼多的案件積壓。

房屋律師指出，目前房東能做的幾個方法是，等待法院裁決、或是賣掉房產；如果要告租客，可能要承擔高額費用，及一個漫長的過程。

房東 租客 租金

上一則

第三國會選區參選人齊默爾曼華人政見會 近百人出席

下一則

吳明曉 獲任皇后區公所公民參與委員

延伸閱讀

紐約秋季開學 市府暫不強制學生戴口罩

紐約秋季開學 市府暫不強制學生戴口罩
國會議員選舉激戰 利華娜、牛毓琳獲重量級背書

國會議員選舉激戰 利華娜、牛毓琳獲重量級背書
眾議員維樂貴絲 讚郭納德「能辦成事的鬥士」

眾議員維樂貴絲 讚郭納德「能辦成事的鬥士」
布碌崙南部居民申請住房 市議員李凱健協助

布碌崙南部居民申請住房 市議員李凱健協助
家長控市府違法削減教育預算 法官喊停

家長控市府違法削減教育預算 法官喊停

熱門新聞

紐約市布朗士區21日發生一起無故攻擊案件，一名35歲的男子正坐在車中與妻子交談，突遭19歲精神病嫌犯持刀捅入腹部，送醫後不治。(取自谷歌地圖)

精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中當街遭捅死 妻驚駭目睹

2022-07-22 14:16
紐約市布碌崙19日清晨發生一名劇組製作助理遭槍殺案件。(取自Citizen)

知名警匪劇「法網遊龍」紐約取景 劇組成員當街被槍殺

2022-07-19 14:59
曼哈頓L線開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞，視頻社媒瘋傳。(視頻截圖)

紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳

2022-07-26 16:00
一名華婦日前在飛龍超市購物後遭盜。(取自谷歌)

紐約華婦購物完去後車廂放東西 車內包包秒被偷

2022-07-23 21:14
兩名警察夜間在紐約州羅徹斯特遇伏，造成一死一傷。圖為警方蒐證人員翌日在現場取證。(美聯社)

紐約州2警巡邏遇襲1死1傷 受傷警為亞裔

2022-07-23 14:20
非裔男曼哈頓深夜接連猥褻女性。(市警提供)

非裔男曼哈頓深夜接連猥褻女性 亞裔女遭侵

2022-07-20 15:36

超人氣

更多 >
紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳

紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳
「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？

「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？
王力宏確診新冠肺炎 症狀曝光了

王力宏確診新冠肺炎 症狀曝光了
美猴痘病例登全球第一 佛奇：正積極考慮宣布緊急狀態

美猴痘病例登全球第一 佛奇：正積極考慮宣布緊急狀態
余苑綺癌細胞蔓延全身 李亞萍痛哭：請多給她一點時間

余苑綺癌細胞蔓延全身 李亞萍痛哭：請多給她一點時間