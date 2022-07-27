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華人房東示威籲停止緊急租金援助計畫

記者鄭怡嫣／紐約報導
華人房東示威抗議，要求公正的驅逐法及房屋法規。(廖安怡提供)
華人房東示威抗議，要求公正的驅逐法及房屋法規。(廖安怡提供)

全美屋主維權聯盟(NPOPA)26日在皇后區民事法院前舉辦抗議活動，數十名華人及外族裔的房東參與，他們表示自己也只是打工維生的小房東，獨扛水電地稅苦不堪言，呼籲州府停止為不少租客濫用的「緊急租金援助計畫」(ERAP)，並要求更公正的驅逐法與房屋法。

州眾議會第40選區共和黨候選人廖安怡(Sharon Liao)及州眾議會第11選區共和黨候選人福特(Stefano Forte)參與遊行，廖安怡表示，自己作為小房東，也曾給房客非常優惠的租金，但他們後來聯合拒付房租，又常搞破壞，並向樓宇局檢舉，使她收到許多罰單，「鬧了一年多，她差點破產，所以非常同情小房東的遭遇。」

廖安怡還說，許多華人由於缺乏法律知識，所以常吃虧，甚至吃官司，為此努力當小房東的法律講座翻譯已有兩年半，然而，「華人房東成為受害者的事件仍是屢見不鮮」。

現場，各族裔小房東齊舉「我們要求驅逐」、「我們辛苦工作，我們不是銀行」、「小房東需要正義」、「停止ERAP」等標語，表示ERAP的初衷雖然是為在疫情期間的低收入家庭提供援助，但許多可負擔得起的小康租客家庭卻利用系統的漏洞積欠房租，而房東卻很難從政府獲得類似補助。

一名華人小房東表示，租客白住他的房子不算，搬走後還把房子轉租給別人，結果房客對他們的房子造成很大破壞，他幾近崩潰；另一名西語裔的小房東則說，他是廚師，妻子為餐飲業的服務生，每天工作十幾小時，終於將存的錢買了一間小公寓出租，豈料房客竟不付租金，地稅、水電費、管理費及房貸，他們全扛下，房子卻讓租客享用，「現在，我和妻子必須打兩份工才能支付這些開支」。

華人房東遊行抗議，要求公正驅逐法及房屋法規。(廖安怡提供)
華人房東遊行抗議，要求公正驅逐法及房屋法規。(廖安怡提供)

房東 華人 租客

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