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吳明曉 獲任皇后區公所公民參與委員

記者牟蘭╱紐約報導
華策會皇后區主管吳明曉獲任皇后區區公所公民參與委員。(吳明曉提供)
華策會皇后區主管吳明曉獲任皇后區區公所公民參與委員。(吳明曉提供)

皇后區區長理查茲(Donovan Richards)26日宣布，華策會皇后區社區服務主管吳明曉獲任皇后區公所公民參與委員(NYC Civic Engagement Commission)，將推動非營利組織與社區代表與市府機構合作，提高民眾參與市府活動，監督參與預算及為社區委員會提供技術與語言協助等。

皇后區新鮮草原居民吳明曉(Mitchel Wu)擔任非營利組織華人策劃協會皇后區的主管，為全美的亞裔提供教育與社會服務；他曾擔任亞裔兒童與家庭聯盟(CAACF)的主任，為全市非英語家庭提供語言服務，他目前還在亨特學院(Hunter College)任教。

對於此次任命，吳明曉表示，他希望為華裔以及所有的弱勢社區發聲，為民眾提供更多的資源與引導，推動更多人參與政府活動，「皇后區亟需相關的服務，幾乎一半的居民是移民，超過一半的居民母語不是英文。」

吳明曉的任期至2026年5月31日結束，他將負責推動非營利組織與社區代表與市府機構合作，幫助民眾了解政府服務，並協助相關機構制定民眾參與計畫，還將監督市府的參與預算，為社區委員會提供技術與語言的支援以及為投票站帶來多語言的協助計畫等。

理查茲還任命家長代表吉布森(Sheree Gibson)為紐約市教育政策小組(Panel for Educational Policy)成員，她將參與討論市府關於公校政策抉擇，包括市教育局局長的政策、超過100萬元的合約以及全市的教育預算評估等。

對於兩人的任命，理查茲表示，吳明曉與吉布森是「智慧、有技巧與優秀的專業人士」，各自長期服務他們的領域並做出成就，他們的參與將讓整個城市變得更好，「吉布森將用她豐富的經驗讓公校系統更有效率，吳明曉將幫助市府建立公信力，鼓勵更多人參與政府活動，讓紐約市變得更民主。」

皇后區 教育局 預算

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