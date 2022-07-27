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布碌崙電力維修 籲6社區減少耗能

記者顏潔恩╱紐約報導
聯合愛迪生電力公司因進行維修工作，導致布碌崙南區多個社區居民需減少用電。(路透)
聯合愛迪生電力公司因進行維修工作，導致布碌崙南區多個社區居民需減少用電。(路透)

聯合愛迪生電力公司(Con Edison)宣布，因在布碌崙(布魯克林)南區多地進行維修工作，要求包括華社在內的幾個社區居民減少高耗能的電器使用，以協助維修工作安全且有效地完成。

六個社區包括溫莎台(Windsor Terrace)、肯辛頓(Kensington)、波羅園(Borough Park)、班森賀、戴克高地及巴斯海灘(Bath Beach)，約有11萬2000多戶家庭受影響；居民被要求避免使用高耗能的電器，如洗衣機、烘乾機、微波爐等，儘管天氣炎熱，每戶家庭最好只使用一台冷氣機。

據悉愛迪生電力公司目前已下降以上社區的電壓近8%，此舉是為確保工作人員維修時能保護設備，並保持燈亮著；下降電壓也會對Gowanus、公園坡(Park Slope)、日落公園、貝瑞吉和漢密爾頓(Fort Hamilton)社區帶來部分影響，但目前這些社區的居民沒被要求減低用電。

在部分社區，維修工作已差不多完成，電力公司爭取盡快將電壓恢復，讓居民的生活恢復正常。

「我們在2022年的第一波熱浪中幾乎都倖存下來，沒有發生重大的停電事件」，貝瑞吉市議員紀思庭(Justin Brannan)表示，電力公司要求民眾緊急減少用電，雖然麻煩，但卻很必要。

若家中斷電、或想詢問電壓恢復狀態，顧客可在手機中下載應用程序、瀏覽coned.com/en/services-and-outages/report-track-service-issue/report-outage-status、或電1-(800)-752 6633，斷電的民眾應事先查詢周邊鄰里是否出現相同情況。

電力公司因進行維修工作，導致布碌崙南區多個社區居民需減少用電。(愛迪生電力公司提...
電力公司因進行維修工作，導致布碌崙南區多個社區居民需減少用電。(愛迪生電力公司提供)

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