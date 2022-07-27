我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社安金明年4變革 可望每月多拿180元 完全退休年齡調高

「科學」期刊新研究：武漢華南市場是新冠疫情起源

康尼島糧食券申請中心 下月遷新址

記者顏潔恩╱紐約報導
SNAP現址將於8月12日關閉，遷移至新址。(SNAP官網)
SNAP現址將於8月12日關閉，遷移至新址。(SNAP官網)

移民家庭、弱勢群體依賴的糧食券援助計畫(Supplemental Nutrition Assistance Program，簡稱SNAP)，由紐約市資源管理局(HRA)掌管；當局日前宣布，設在布碌崙(布魯克林)康尼島的原址將在8月12日關閉，並在三天後於美人魚大道(Mermaid Ave)新址開張，呼籲民眾留意。

消息指出，當局將SNAP中心設在西8街2857號多年，協助顧客辦理申請程序、收集所需文件、重新檢驗申請資格、並向顧客更新申請批准狀態等；該中心帶來的幫助十分關鍵，很多不了解程序的華裔長者、低收入家庭申請者，依賴員工來獲得服務。

當局表示，目前還有申請者的表格仍在處理當中，時常會來往該中心查詢，在下個月換址後就一律到新址接受服務；SNAP中心舊址將於8月12日下午5時關閉，期間所有人力將搬遷至美人魚大道1912號的新辦公樓，包括現有申請者的所有資料和表格。

新址將於8月15日開張，辦公時間是周一至周五早8時30分至下午5時，周末休息，更多消息可查詢https://www.snapoffices.com。

低收入 移民家庭 布碌崙

上一則

布碌崙南部公園 十多處陸續整修

下一則

華人房東示威籲停止緊急租金援助計畫

延伸閱讀

紐約將新建3座賭場 金主展開政治角力

紐約將新建3座賭場 金主展開政治角力
警訊：芝5非裔結夥 華埠連續持槍搶劫

警訊：芝5非裔結夥 華埠連續持槍搶劫

法拉盛綠色市場 明起開張

法拉盛綠色市場 明起開張
布碌崙南部居民申請住房 市議員李凱健協助

布碌崙南部居民申請住房 市議員李凱健協助
7旬清潔工掃地鐵 無端被揮拳攻擊

7旬清潔工掃地鐵 無端被揮拳攻擊

熱門新聞

紐約市布朗士區21日發生一起無故攻擊案件，一名35歲的男子正坐在車中與妻子交談，突遭19歲精神病嫌犯持刀捅入腹部，送醫後不治。(取自谷歌地圖)

精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中當街遭捅死 妻驚駭目睹

2022-07-22 14:16
紐約市布碌崙19日清晨發生一名劇組製作助理遭槍殺案件。(取自Citizen)

知名警匪劇「法網遊龍」紐約取景 劇組成員當街被槍殺

2022-07-19 14:59
曼哈頓L線開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞，視頻社媒瘋傳。(視頻截圖)

紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳

2022-07-26 16:00
一名華婦日前在飛龍超市購物後遭盜。(取自谷歌)

紐約華婦購物完去後車廂放東西 車內包包秒被偷

2022-07-23 21:14
兩名警察夜間在紐約州羅徹斯特遇伏，造成一死一傷。圖為警方蒐證人員翌日在現場取證。(美聯社)

紐約州2警巡邏遇襲1死1傷 受傷警為亞裔

2022-07-23 14:20
非裔男曼哈頓深夜接連猥褻女性。(市警提供)

非裔男曼哈頓深夜接連猥褻女性 亞裔女遭侵

2022-07-20 15:36

超人氣

更多 >
紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳

紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳
「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？

「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？
王力宏確診新冠肺炎 症狀曝光了

王力宏確診新冠肺炎 症狀曝光了
美猴痘病例登全球第一 佛奇：正積極考慮宣布緊急狀態

美猴痘病例登全球第一 佛奇：正積極考慮宣布緊急狀態
余苑綺癌細胞蔓延全身 李亞萍痛哭：請多給她一點時間

余苑綺癌細胞蔓延全身 李亞萍痛哭：請多給她一點時間