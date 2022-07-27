康尼島糧食券申請中心 下月遷新址

SNAP現址將於8月12日關閉，遷移至新址。(SNAP官網)

移民家庭 、弱勢群體依賴的糧食券援助計畫(Supplemental Nutrition Assistance Program，簡稱SNAP)，由紐約市資源管理局(HRA)掌管；當局日前宣布，設在布碌崙 (布魯克林)康尼島的原址將在8月12日關閉，並在三天後於美人魚大道(Mermaid Ave)新址開張，呼籲民眾留意。

消息指出，當局將SNAP中心設在西8街2857號多年，協助顧客辦理申請程序、收集所需文件、重新檢驗申請資格、並向顧客更新申請批准狀態等；該中心帶來的幫助十分關鍵，很多不了解程序的華裔長者、低收入 家庭申請者，依賴員工來獲得服務。

當局表示，目前還有申請者的表格仍在處理當中，時常會來往該中心查詢，在下個月換址後就一律到新址接受服務；SNAP中心舊址將於8月12日下午5時關閉，期間所有人力將搬遷至美人魚大道1912號的新辦公樓，包括現有申請者的所有資料和表格。

新址將於8月15日開張，辦公時間是周一至周五早8時30分至下午5時，周末休息，更多消息可查詢https://www.snapoffices.com。