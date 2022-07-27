我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社安金明年4變革 可望每月多拿180元 完全退休年齡調高

「科學」期刊新研究：武漢華南市場是新冠疫情起源

第三國會選區參選人齊默爾曼華人政見會 近百人出席

記者鄭怡嫣╱紐約報導
齊默爾曼華人選民見面會。(記者鄭怡嫣╱攝影)
齊默爾曼華人選民見面會。(記者鄭怡嫣╱攝影)

第三國會選區參選人齊默爾曼(Robert Zimmerman)的華人選民見面會，25日晚在長島大頸舉行，多位民選官員及近百位華人家長、小商家、學生、選民等參加，呼籲在8月23日初選日、以及8月13日至21日的提前投票期間踴躍投票。

齊默爾曼九歲搬至長島，是位小商家，曾先後在國會議員伍爾夫(Lester Wolff)、舒爾(James Scheuer)以及艾克曼(Gary Ackerman)辦公室任職，他對華人選民表示，在伍爾夫辦公室任職期間，他見證了體察民意、為民著想的國會議員，是如何影響並造福民眾的日常生活，身為猶太裔，他同樣重視公共安全問題，支持修改保釋法，打擊仇亞及猶太裔的犯罪，同時反對削減警察經費並為警員提供更好的培訓制度，在教育議題上，他也同諸多華人家長一樣，主張支持增加公校經費，在公校教授亞太裔的歷史課程，並保留特殊高中入學考試。

已經背書齊默爾曼的法拉盛市議員黃敏儀表示，認識對方多年，他一直是亞裔社區的支持者與盟友，身為小商家，他也明白小商業發展的重要性和難處，他對亞裔社區面臨的種族主義、偏見和歧視並不陌生，相信他能很好地在華府代表社區，為亞裔發聲；國會議員孟昭文代表、市議員李琳達、剛贏得初選的候任華裔民事法官林凱倫(Karen Lin)等也出席致意。活動由陳熠、陳海靈等主辦。

針對現場選民提問的大學學費高昂，齊默爾曼表示，許多學生有學貸的壓力，第一，聯邦政府不應收取學貸利息，第二，5萬元及以下的學貸也應由政府予以免除，便於更多年輕人有機會接受高等教育，第三，他也主張免費的社區大學及專業技能培訓，此外也應有更多的聯邦裴爾獎助金(Pell grant)及助學金供低收入的學生申請，使每個孩子都有成功的未來，「在紐約市，可以從擴大資優班、取締不公平的高中抽籤入學制度做起。」

第三國會選區涵蓋長島納蘇郡、蘇福克郡、皇后區東北部、布朗士以及威徹斯特郡，其中包括白石鎮、大頸、小頸等華人聚居地及華人家長青睞的優質學區。

齊默爾曼華人選民見面會。(記者鄭怡嫣╱攝影)
齊默爾曼華人選民見面會。(記者鄭怡嫣╱攝影)
齊默爾曼華人選民見面會。(記者鄭怡嫣╱攝影)
齊默爾曼華人選民見面會。(記者鄭怡嫣╱攝影)

華人 長島 亞裔

上一則

珍珠奶茶原物料HOJA FOOD進軍佛州市場

下一則

近三年不交租 9旬房東趕不走惡房客

延伸閱讀

華人家庭慶生遇死劫 長島醉駕控過失殺人恐囚25年

華人家庭慶生遇死劫 長島醉駕控過失殺人恐囚25年
全美最佳公校系統 維州第4、馬州第5、華府表現不佳

全美最佳公校系統 維州第4、馬州第5、華府表現不佳
國會參選人齊默爾曼 7月25日舉辦華人見面會

國會參選人齊默爾曼 7月25日舉辦華人見面會
至少1死 冰淇淋含李斯特菌 「Big Olaf Creamery」回收

至少1死 冰淇淋含李斯特菌 「Big Olaf Creamery」回收
孟昭文背書齊默爾曼 參選第三選區國會議員

孟昭文背書齊默爾曼 參選第三選區國會議員

熱門新聞

紐約市布朗士區21日發生一起無故攻擊案件，一名35歲的男子正坐在車中與妻子交談，突遭19歲精神病嫌犯持刀捅入腹部，送醫後不治。(取自谷歌地圖)

精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中當街遭捅死 妻驚駭目睹

2022-07-22 14:16
紐約市布碌崙19日清晨發生一名劇組製作助理遭槍殺案件。(取自Citizen)

知名警匪劇「法網遊龍」紐約取景 劇組成員當街被槍殺

2022-07-19 14:59
曼哈頓L線開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞，視頻社媒瘋傳。(視頻截圖)

紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳

2022-07-26 16:00
一名華婦日前在飛龍超市購物後遭盜。(取自谷歌)

紐約華婦購物完去後車廂放東西 車內包包秒被偷

2022-07-23 21:14
兩名警察夜間在紐約州羅徹斯特遇伏，造成一死一傷。圖為警方蒐證人員翌日在現場取證。(美聯社)

紐約州2警巡邏遇襲1死1傷 受傷警為亞裔

2022-07-23 14:20
非裔男曼哈頓深夜接連猥褻女性。(市警提供)

非裔男曼哈頓深夜接連猥褻女性 亞裔女遭侵

2022-07-20 15:36

超人氣

更多 >
紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳

紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳
「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？

「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？
王力宏確診新冠肺炎 症狀曝光了

王力宏確診新冠肺炎 症狀曝光了
美猴痘病例登全球第一 佛奇：正積極考慮宣布緊急狀態

美猴痘病例登全球第一 佛奇：正積極考慮宣布緊急狀態
余苑綺癌細胞蔓延全身 李亞萍痛哭：請多給她一點時間

余苑綺癌細胞蔓延全身 李亞萍痛哭：請多給她一點時間