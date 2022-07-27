第三國會選區參選人齊默爾曼華人政見會 近百人出席

齊默爾曼華人選民見面會。(記者鄭怡嫣╱攝影)

第三國會選區參選人齊默爾曼(Robert Zimmerman)的華人 選民見面會，25日晚在長島 大頸舉行，多位民選官員及近百位華人家長、小商家、學生、選民等參加，呼籲在8月23日初選日、以及8月13日至21日的提前投票期間踴躍投票。

齊默爾曼九歲搬至長島，是位小商家，曾先後在國會議員伍爾夫(Lester Wolff)、舒爾(James Scheuer)以及艾克曼(Gary Ackerman)辦公室任職，他對華人選民表示，在伍爾夫辦公室任職期間，他見證了體察民意、為民著想的國會議員，是如何影響並造福民眾的日常生活，身為猶太裔，他同樣重視公共安全問題，支持修改保釋法，打擊仇亞及猶太裔的犯罪，同時反對削減警察經費並為警員提供更好的培訓制度，在教育議題上，他也同諸多華人家長一樣，主張支持增加公校經費，在公校教授亞太裔的歷史課程，並保留特殊高中入學考試。

已經背書齊默爾曼的法拉盛市議員黃敏儀表示，認識對方多年，他一直是亞裔 社區的支持者與盟友，身為小商家，他也明白小商業發展的重要性和難處，他對亞裔社區面臨的種族主義、偏見和歧視並不陌生，相信他能很好地在華府代表社區，為亞裔發聲；國會議員孟昭文代表、市議員李琳達、剛贏得初選的候任華裔民事法官林凱倫(Karen Lin)等也出席致意。活動由陳熠、陳海靈等主辦。

針對現場選民提問的大學學費高昂，齊默爾曼表示，許多學生有學貸的壓力，第一，聯邦政府不應收取學貸利息，第二，5萬元及以下的學貸也應由政府予以免除，便於更多年輕人有機會接受高等教育，第三，他也主張免費的社區大學及專業技能培訓，此外也應有更多的聯邦裴爾獎助金(Pell grant)及助學金供低收入的學生申請，使每個孩子都有成功的未來，「在紐約市，可以從擴大資優班、取締不公平的高中抽籤入學制度做起。」

第三國會選區涵蓋長島納蘇郡、蘇福克郡、皇后區東北部、布朗士以及威徹斯特郡，其中包括白石鎮、大頸、小頸等華人聚居地及華人家長青睞的優質學區。