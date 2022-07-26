法拉盛綠色市場 明起開張

深受民眾歡迎的法拉盛綠色市場再度啟動。(本報檔案圖)

大法拉盛 商會及非牟利組織機構「紐約種植」(GrowNYC)宣布，2016年起開辦的法拉盛綠色市場(Flushing Greenmarket)回歸，方便社區民眾購買新鮮、營養的本地食材，鼓勵農夫耕作。

綠色市場設於法拉盛友聯街(Union St)及邦恩街(Bowne St)之間的三福大道(Sanford Ave)路段，即邦恩遊樂場及第20小學前，時間為每周三早8時至下午3時，由27日持續至11月22日，接受現金、借記卡、信用卡、糧食券(EBT)、奶票(WIC)與農貿市場營養計畫(FMNP)支票 。

綠色市場銷售的產品，皆由紐約農民種植、生產與採摘，大法拉盛商會則將定期邀請專業人士進行健康講座與示範、健康飲食等相關活動，並與本地藝術家合作，為綠色市場帶來豐富多彩的節目。

「綠色市場」是「紐約種植」的項目之一，覆蓋全市五區，皇后區今年共有七個「農夫市場」，除了法拉盛，在森林小丘、傑克森高地、艾姆赫斯特、陽邊等社區也會每周舉辦。紐約市 所有農夫市場詳情可瀏覽「紐約種植」網站www.grownyc.org/ourmarkets；任何有興趣在綠色市場銷售產品的商家，也可通過官網grownyc.org申請。