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紐約餐館周慶30年 逾600家餐廳參與

記者張晨／紐約報導
紐約餐館周30周年，頂級日料店Mifune的餐點。(記者張晨/攝影)
紐約餐館周30周年，頂級日料店Mifune的餐點。(記者張晨/攝影)

「紐約餐館周」(NYC Restaurant Week)活動歡慶30周年，從即日起到8月21日，可以30、45或60元的固定價格享受包括兩道菜的午餐或三道菜晚餐；而為了紀念這一里程碑，此次的規模和誠意也是史無前例，超過600家餐廳參與，且其中不少為價格不菲的高級餐廳。

承辦餐館周活動的市旅遊局(NYC & Company)表示，餐館周的主旨是向消費者提供平時享受不到的折扣和餐食，把最好的一面展示給食客，以吸引新顧客成為回頭客。

市長亞當斯(Eric Adams)也特地為餐廳周開幕助力，他表示，疫情前的紐約餐飲業對全市經濟產生720億元的積極影響，也是旅遊業增長的核心推動力，因此希望通過擴大餐廳周活動來重振紐約市經濟。

疫情導致的餐飲業低迷和通貨膨脹，菜單方面有一些調整，但來自五區的約600家餐廳，涵蓋85個社區，相比往年的400多家，新加入了一些背景不俗的餐廳。

亮點餐廳包括於米二星Jean Georges出品同一廚房的Nougatine by Jean Georges、2021年新晉米一星海鮮餐廳Vestry也首次加入、日本米三星餐廳Sushi Saito、以及法國米三星Guy Savoy主廚一起合開的日料店Mifune、以及以黑松露海膽飯聞名的Hortus NYC、還有受亞裔食客歡迎的畫廊文藝日料店The Gallery。

網址：https://www.nycgo.com/restaurant-week。

「紐約餐館周」活動慶祝30周年。(取自官網)
「紐約餐館周」活動慶祝30周年。(取自官網)

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