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范承宗作品 紐約長屋藝術花園展出

紐約訊
作品「筌屋七東漢普頓」於紐約長屋藝術花園永久展示。(范承宗提供)
作品「筌屋七東漢普頓」於紐約長屋藝術花園永久展示。(范承宗提供)

台灣藝術家范承宗接受紐約長屋藝術花園(Longhouse Reserve)邀請，本月初帶領團隊至紐約，現地製作大型裝置作品「筌屋」第七版，近日揭幕，成為第一位在此展出的台灣藝術家，將與球形屋頂著稱的建築師富勒(Buckminster Fuller)、美國雕塑家瑞曼(Will Ryman)等國際重要藝術家的戶外雕塑並陳於花園之中。

范承宗去年到訪長屋時，與藝術總監芭拉特(Carrie Barratt)、前古根漢美術館亞洲策展人孟璐(Alexandra Munroe)會晤，她們對於范承宗「oldisnew」的想法非常驚豔。范承宗從花園內的竹林及長島靠海的地緣因素發想，提出竹藝系列作品「筌屋」。

范承宗團隊花了三天現地製作，舉辦工作坊帶領當地民眾製作小魚筌。到訪民眾對作品充滿好奇並頻頻提問。范承宗解說，這是他在台灣中部的日月潭，向原住民邵族耆老學習傳統編織捕魚器的技藝，第一次來到美國，材料全部來自台灣的竹子。

芭拉特表示，長屋花園的創辦人拉森(JackLenor Larsen)喜愛東方藝術，連花園內的房屋都是仿造日本伊勢神宮，園內種植的竹子也與「筌屋」呼應。看到完成的巨大結構直呼神奇， 她說，這將是長屋的永久裝置，展出以來已受到紐約藝文界矚目。

紐約台北文化中心表示，長屋位於紐約長島的東漢普頓(EastHampton)，是紐約的後花園及名人避暑勝地，如同「大亨小傳」場景。花園內隨處可見藝術家作品超過60件。此次首度邀請台灣藝術家作品，將是被國際看見的極佳舞台。

范承宗(左)與團隊。(范承宗提供)
范承宗(左)與團隊。(范承宗提供)

范承宗擅長竹工藝設計、視覺傳達設計領域。著迷於挖掘隱藏在傳統器物中，並以時間凝結而成的智慧。2013年獲選參加米蘭設計周展出的「Flow」竹椅，曾獲IF、RedDot、IDEA等國際設計獎獎項肯定。個人網站http://www.chengtsung.com/。

長屋創建人拉森(Jack Lenor Larsen，1927-2020)是美國著名的織品設計師，也是世界重要的傳統和當代工藝倡導者。作品獲羅浮宮、紐約當代藝術博物館等收藏。長屋建於1991年，佔地16英畝，是當地知名藝術花園。主要展出戶外雕塑及大型裝置作品，包括美國雕塑家威爾‧瑞曼、巴克敏斯特‧富勒、小野洋子、法國藝術家貝爾納‧維娜特(BernarVenet)、中國藝術家艾未未等。

「筌屋七東漢普頓」(Fish Trap VII East Hampton)作品計畫由紐約長島長屋主辦，文化部駐紐約台北文化中心贊助，即日起永久展出。地址：133 Hands Creek Rd, East Hampton, NY 11937。網址：https://longhouse.org/。

作品「筌屋七東漢普頓」於紐約長屋藝術花園永久展示。(范承宗提供)
作品「筌屋七東漢普頓」於紐約長屋藝術花園永久展示。(范承宗提供)

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