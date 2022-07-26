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布碌崙南部居民申請住房 市議員李凱健協助

記者胡聲橋／紐約報導
房屋保護和開發局人員現場回答有關住房的問題。(記者胡聲橋/攝影)
房屋保護和開發局人員現場回答有關住房的問題。(記者胡聲橋/攝影)

紐約市房屋保護和開發局(HPD)外展服務車近日到布碌崙(布魯克林)南部，為社區民提供各種有關住房的諮詢，協助申請可負擔住房，還幫助處理各種住房違規。

在市議員李凱健(Ari Kagan)的邀請下，房屋保護和開發局(HPD)的兩輛外展服務車分別開到班森賀和康尼島(Coney Island)，現場為居民答疑解惑。據其中一輛外展服務車的工作人員海因斯(Marcel Hinds)介紹，有不少亞裔居民前來咨詢，主要是詢問有關申請老年住房和可負擔住房的問題。海因斯建議，如果有意申請，首先要登錄房屋保護和開發局設立的網站Housing Connect，了解有各種申請信息。決定申請後，要先建立一個帳戶，然後一步一步按要求做，直至可負擔住房的抽籤。如果有得到老人不會上網，也不用手機，可以請求住房協助計畫(housing ambassadors program)幫助。

業主因為各種原因遭投訴，收到住房違規通告。海因斯說，如果聯繫房屋保護和開發局，他們會按照具體情況，幫助業主明確自己的權利和義務，盡快消除住房違規。房屋保護和開發局還可以幫業主申請資金援助。該局也為租戶服務，幫租戶維護權益，提出申訴等。

市議員李凱健說，這次活動是把房屋保護和開發局搬到社區，方便社區民眾了解和利用該局的服務。他計畫以後每半年就舉辦一次這種活動。近期，行政審理和聽證辦公室(OATH)的官員到社區，宣導如何處理法院傳票。小商家服務(Small business service)也會到布碌崙南部社區，希望能對華裔商家有所助益。

布碌崙 亞裔 紐約市

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