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彈劾川普檢察官高德曼 獲川普金主羅斯大力捐款

記者張心／紐約報導
華埠第十選區國會議員參選人高德曼(左)。(取自競選臉書)
華埠第十選區國會議員參選人高德曼(左)。(取自競選臉書)

華埠第十選區國會議員競選「白熱化」，民主黨參選人、前川普彈劾案首席聯邦檢察官高德曼(Dan Goldman)，被爆獲得川普主要「金主」羅斯(Stephen Ross)大力支持，成為其捐款最多的支持者。

根據聯邦選舉委員會(FEC)紀錄，高德曼目前為止收到兩筆最高數額捐款來自於羅斯，金額為2900元。「因為他改變主意，轉而向一位彈劾川普的首席檢察官捐款，說明他意識到這位前總統對國家民主所造成的威脅。」高德曼辦公室發言人坎特(Simone Kanter)表示。

根據彭博(Bloomberg)披露，羅斯個人淨資產達83億9000萬元，是價值73億元的特斯勞斯公司(Levi Strauss & Co.)財富繼承人，同時也是豪華健身特許經營店Equinox及Soul Cycle的所有者。

作為川普連任競選期間的主要支持者，羅斯旗下企業曾因此遭到消費者抵制。2019年，「川普勝利」(Trump Victory )籌款活動在羅斯位於位於南安普敦的家中舉行，由於後者的參加費用高達10萬元(包括合照和餐點)及25萬元(圓桌會議、合影和餐點)，受到極大爭議，川普也在當晚淨賺1200萬元。

時過境遷，當被問及為何轉而支持川普的反對者時，羅斯回應稱「你要投票給最佳人選，而且你也並不完全贊同一個人所做的一切。」

華埠第十選區國會議員參選人高德曼(右)。(取自高德曼推特)
華埠第十選區國會議員參選人高德曼(右)。(取自高德曼推特)

川普 彈劾 檢察官

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