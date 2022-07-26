國會議員選舉激戰 利華娜、牛毓琳獲重量級背書

參選者州眾議員牛毓琳(左)與市議員利華娜(右)。(記者和釗宇／攝影)

紐約市第十選區國會議員選戰，儘管名聲最大的參選人、前市長白思豪(Bill de Blasio)此前退選，目前民調領先的幾名參選人激戰正酣，呼聲較高的市議員利華娜(Carlina Rivera)和華裔州眾議員 牛毓琳各獲重量級背書；同時，利華娜等參選人在25日的一場論壇上表示，新任國會議員應該加強與華埠 社區的聯繫，不應讓社區繼續感到做決策時被排除在外。

經過選區重畫後的第十選區包含曼哈頓華埠和布碌崙(布魯克林)8大道華裔社區，無現任國會議員代表，引來政壇各路人士混戰，雖然白思豪已經退選，但仍有11人參與角逐，除利華娜和牛毓琳外，還有國會眾議員瓊斯(Mondaire Jones)、前國會眾議員霍茲曼(Liz Holtzman)、州眾議員文雅麗(Jo Anne Simon)、前聯邦檢察官兼總統川普首次彈劾案的民主黨首席律師戈德曼(Daniel Goldman)和華裔社區人士李江華等。

目前利華娜和牛毓琳的支持率領先，戈德曼排在第三位，其他參選人的支持率均為個位數，而利華娜和牛毓琳25日也各獲重量級背書；其中，利華娜獲得國會議員艾斯柏(Adriano Espaillat)背書，此舉預計將鞏固利華娜對西語裔社區的影響力，她此前已獲得另一西語裔國會議員維樂貴絲(Nydia Velázquez)背書；此外，全美最大的醫療護理工會1199SEIU醫療工作者東部聯盟也拋棄一直支持的白思豪，轉而支持利華娜。

同時，牛毓琳25日宣布獲得州眾議員米婷絲(Marcela Mitaynes)背書，後者選區涵蓋布碌崙(布魯克林)日落公園，而這一華人聚居的社區也在第十選區範圍內；此前，牛毓琳已獲得極左派的勞工家庭黨(Working Families Party)背書。

在25日舉行的一場第十選區參選人論壇上，利華娜等參選人表示，新任國會議員應當緊密聯繫社區，避免讓華埠社區再次陷入城區監獄建案、遊民所選址等問題上被排除在外的情況；利華娜說，第十選區亞裔 人口增長很快，聯邦政府應該增加對亞太裔社區的投資，提供多語言服務和跨文化交流服務。

戈德曼則表示，針對亞裔的仇恨犯罪不可接受，公共安全問題是華埠面臨的首要問題，因此應當確保對警察的支持，公共安全改善才能有利於商業服務；文雅麗則表示，如果出現攻擊亞裔的行為，應當首先假定就是仇恨犯罪，而不是因為攻擊人說出仇恨言語才能算仇恨犯罪。