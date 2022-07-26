紐約將新建3座賭場 金主展開政治角力

紐約下州新建三座賭場，開發商和監管方正在就賭場選址磋商，圖為潛在選址曼哈頓時報廣場。(路透)

紐約州新財年預算案確定，州博彩委員會(Gaming Commission)將核發營運執照，在紐約下州(downstate)新建三座賭場；紐約郵報報導，目前開發商和監管方正在就賭場選址磋商，曼哈頓 時報廣場、哈德遜廣場(Hudson Yards)、皇后區的威利點(Willets Point)、布碌崙(布魯克林)康尼島(Coney Island)成為潛在選址。

紐約市 長亞當斯(Eric Adams)此前表示，他希望三個賭場中，至少有兩個建在紐約市內；政府消息人士表示，目前地產巨頭Related Companies、Vornado和SL Green正有意與Hard Rock、金沙(Sands)和永利(Wynn)等賭場巨頭合作選址，並已接洽州府和市府評估初步方案。

紐約下州內新建三座賭場，開發商和監管方正在就賭場選址磋商，圖為潛在選址曼哈頓哈德遜廣場。(美聯社)

Related Companies官方稱，已於市府討論在曼哈頓最西側哈德遜廣場附近火車集散場上方建設賭場的可能性，而該公司主席羅斯(Stephen Ross)則是州長霍楚(Kathy Hochul)的大金主；消息人士稱，哈德遜廣場仍有大量空間可建賭場，而且交通便利，賓州車站和7號線地鐵站 就在附近，距離賈維茨中心(Javits Center)也距離不遠。

同時，紐約大都會隊(Mets)老闆柯恩(Steve Cohen)也正在與市府接洽，商討在花旗中心(Citi Field)附近的威利點建賭場；業者Thor Equities和商業巨頭紐約超級市場大亨凱勝(John Catsimatidis)則與市府討論，希望在康尼島建賭場。

賭場業者方面，Hard Rock已經入局，該公司此前已向民主黨捐款近12萬元，並給霍楚的州長競選提供超過六位數的資助；該公司已派遊說人與市府高層見面商討新建賭場事宜，並且正在討論與柯恩合作建造威利點的賭場；該地同樣區位極佳，既有7號線地鐵站和長島鐵路站，也毗鄰大中央快速路(Grand Central Parkway)和長島高速(Long Island Expressway)，附近的法拉盛人口稠密。

不過，在紐約市尤其是曼哈頓新開賭場並非易事，根據州法律，業者必須先獲得社區支持；在新設賭場所在的區將設立一個六人顧問委員會，賭場建案須獲得至少四人支持才能成行，該委員會成員將由區長、當地州參議員、州眾議員、州長和市長提名；此外，新賭場建案還需經過紐約市繁瑣的土地利用程序，最後由市議會批准。