格鬥擊敗「沙皇」李景亮關注亞青體育

李景亮。(記者鄭怡嫣╱攝影)

近日在紐約長島 進行的「UFC格鬥之夜」，中國選手「吸血魔」李景亮以技術性擊倒俄羅斯「散打沙皇」穆斯里穆獲勝，躋身UFC 77公斤級世界排名第14位，他表示希望將來能設立亞裔 青少年UFC培訓學校，推動亞裔社區的體育教學。

34歲的李景亮，是繼張鐵泉和居馬別克後第三位直接簽約UFC的中國選手，他在接受本報記者訪問時表示，這是他第二次前來紐約參加UFC的比賽，感受非常好，能感到正有越來越多的華人 開始練習綜合格鬥，而在這個擂台，不光要有技術、力量、體能、速度與堅強的意志，「我們也都在為國家而戰。」

UFC按照體重分級別，每周在世界各地都有比賽，通常，一位選手在經過調整及訓練後，一年會參加二至三次的UFC比賽，去年10月在阿布扎比失利後，李景亮今年4月至邁阿密備戰7月的比賽，接受嚴格的訓練，一個月內，他由90公斤減重至77公斤，參加77公斤級的次中量級比賽，此次獲勝後，他說，計畫在9月中旬參加另一場UFC的比賽，並期待與另一名中國選手蘇亞東同台，「再一次展現中國的力量。」

停留紐約期間，李景亮也訪問位於皇后區法拉盛的溫莎中學(Windsor School)，他表示希望能在將來，與合適的國際合作夥伴一起設立亞裔青少年UFC培訓學校，溫莎中學執行總裁陸繼東則表示，學校願意為這樣具有開拓性的體育教育、以及相關的可以豐富華人青少年視野的公益事業貢獻資源，共同推動亞裔社區的體育事業。