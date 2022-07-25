非公民投票法受阻 市府上訴

市府將對非公民投票法提起上訴。(本報檔案照)

紐約市 府近日向史泰登島高等法院提交法律文書，稱將對該法院法官波爾齊奧(Ralph Porzio)上個月的一項裁決提起上訴。該項裁決認定，紐約市允許非公民投票 選舉市級民代的法案，違反紐約州憲法。

這些文件是以市長亞當斯 (Eric Adams)、選舉委員會和市議會的名義提出的。市議會在去年12月以壓倒優勢通過了「我們的城市，我們的投票」法案，允許紐約市持有綠卡，或擁有合法工作身分並在紐約市居住至少30天的居民可以在市級選舉中投票，可以選舉市長、市主計長、公益維護人、各區區長、市議員等職位，但不能參加紐約州或全國的選舉。

當時的市長白思豪(Bill de Blasio)既沒有簽署，也沒有否決該法案，他的繼任者市長亞當斯儘管最初有些「擔心」，但表示支持。亞當斯1月上任後不久，由於沒有在該法案通過後30天內採取任何行動，該法案已成為法律。

法案生效後遭到共和黨民代和選民團體提控，指該法案違反紐約州憲法，而且選民的投票權將被稀釋。以史島區長佛塞拉(Vito Fossella)為首的一些共和黨人隨後提起訴訟，阻止實施該法律。

法官波爾齊奧在其13頁的裁決書中說，市政府官員不能「免除」州憲法的限制，州憲法「明確規定，只有符合年齡和居住要求的公民才有權在選舉中登記和投票。」

共和黨各級民代對這一裁決表示歡迎。市議長歐德思(Adrienne Adams)和市議會移民委員會主席哈妮芙(Shahana Hanif)對裁決表示失望，稱近百萬合法移民在紐約市工作生活繳稅，應該有代表權。

根據市府數據，全市約有80萬8000名成年移民擁有合法工作身分，其中13萬為多明尼加裔，11萬7500人來自中國；法案生效後，非公民將在2023年的市議會選舉中首次參與市級選舉的投票。