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皇后區社委會成員 亞裔新申請者最多

記者鄭怡嫣╱紐約報導
皇后區社委會地圖。(區長辦公室提供)
皇后區社委會地圖。(區長辦公室提供)

皇后區區長理查茲(Donovan Richards)辦公室最新發布的2022年度社區委員會統計報告顯示，皇后區14個社區委員會今年任命的345名成員，有94人為首次獲選，首次獲選中亞裔比率為少數族裔中最高，達22.3%，其中也不乏華人社區人士及小商家。

報告顯示，今年共有884名皇后區居民遞交申請，為歷年第二高，最終345人通過遴選成為新一任社區委員，任期兩年，其中94位人首次獲選，亞裔比率為少數族裔中最高，由去年的16.2%增至22.3%。

現任皇后區社委會成員共有700人，其中亞裔131人，白人、非洲裔、西語裔則分別有265、148及86人，亞裔之中，東亞裔、東南亞裔及來自太平洋島國的共有71人，南亞裔有60人，有10人的母語為中文，15人的母語為廣東話。

包括法拉盛在內的第七社委會，本年度的50名成員中，有18人為東亞裔、東南亞裔或太平洋島國，有7人的母語為中文，3人的母語為廣東話。

紐約市居民聯盟負責人東慧對此表示，如同華人家長日益熟悉的學區委員會可以影響與教育密切相關的諸多政策，社區委員會也可以同意或否決居民是否可以建設公寓、開一家新的酒莊、向市政府申請雙向路改單向等等，這些鄰里街道安全與生活品質等議題，都與居民息息相關，服務社區及熱心參與社委會事務的前輩與朋友們值得尊敬，也希望下一屆社委會能見到更多的第一代亞裔移民。

亞裔 皇后區 東南亞

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