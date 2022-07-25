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李修頓造勢遇男鬧場 市警提供維安

記者和釗宇╱紐約報導
李修頓(右)在競選造勢活動上遇襲。(美聯社)
李修頓(右)在競選造勢活動上遇襲。(美聯社)

共和黨紐約州長候選人李修頓(Lee Zeldin)日前在上州羅徹斯特(Rochester)競選造勢中遭一名陌生男子攻擊，嫌犯被無保釋放，但隨後被聯邦調查局逮捕；目前，紐約市警局已開始為李修頓在市內的競選活動提供維安警力。

李修頓於24日晚在皇后區法蘭西斯路易斯公園(Francis Lewis Park)舉行造勢活動，市警總局派出一個應急小隊負責安保；同時，市警局情報部也讓便衣探員隨時待命，當地分局的制服警員也加強警戒。

李修頓21日在羅徹斯特的門諾郡(Monroe County)的佩林頓鎮(Perinton)造勢時遭遇襲擊，當時沒有任何執法人員在場；根據當晚的視頻，一名男子衝上講台高聲咒罵，雙方先是拉扯，歹徒隨後亮出一個尖銳自衛鑰匙圈；與會人員見此情形不對，立即制伏歹徒，李修頓隨後繼續演講。

李修頓22日凌晨在聲明中指出，有人在競選活動中企圖刺傷他，但幸運的是，他抓住了兇徒的手腕，讓他人能幫忙制伏歹徒；他以此次遇襲為例，重申刑事司法與保釋金制度亟需改革，承諾若當選，會讓「紐約州再次安全」。

根據門諾郡警方信息，此案嫌犯是43歲的費爾波特市(Fairport)的雅庫博尼斯(David Jakubonis)，他以二級企圖攻擊被移送法辦，但過堂後未支付保釋金就被釋放；不過，雅庫博尼斯23日被聯邦調查局(FBI)逮捕，罪名是以危險武器攻擊國會議員，他將於27日再次過堂，決定是否設保釋金。

男子手持自衛鑰匙圈企圖攻擊李修頓。(美聯社)
男子手持自衛鑰匙圈企圖攻擊李修頓。(美聯社)

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