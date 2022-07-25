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華生遭竊4萬名牌包 疑有內賊

記者鄭怡嫣／紐約報導
嫌犯作案照片。(讀者提供)
嫌犯作案照片。(讀者提供)

皇后區法拉盛日前發生一起入室偷竊案，不久前剛搬到當地公寓居住的一名20多歲華人女學生，外出時遭闖空門，損失價值近4萬元的六個名牌包、5000元現金、飾品等，嫌犯之一疑為一名華人男子，市警呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局，18日(周一)晚8時，位於法拉盛137街近32大道的一棟公寓內，一華人女學生的公寓遭竊，現場監控錄像則顯示，一男子戴著黑色手套，穿黑長褲並戴黑色口罩，提著贓物離開，在公寓內的時間約25分鐘。

(影音：讀者提供)

知情人士透露，嫌犯疑為一名在賭場工作的華人男子，尚未被抓獲，公寓大門並未被撬開或損壞，歹徒疑有大門鑰匙或有人接應，監控錄像顯示該名男子僅提了一個手包離開，警方目前的調查顯示，未有人從陽台或窗口將其餘贓物扔至樓外，可能涉及團伙作案。

受害女學生24日接受本報採訪時表示，本月5日剛搬至法拉盛的新公寓，行李太多，未來得及整理，18日晚回到家中，並未發現被盜，僅鐵皮大門的門縫露光，稍有異樣，但並未在意，19日中午，收到信用卡被盜的通知，她才警覺發現家中遭竊，一位華人鄰居事後表示目睹竊案，感到「害怕」，還曾聯絡丈夫趕回家中。

受害者表示，銀行及警局報告顯示，19日凌晨2至3時，曾有人在加油站使用她的信用卡加油，首次加油70元，第二次再加170元時被銀行拒絕，鎖定信用卡，她住的樓層並未安裝攝像頭，已有搬家的想法，她對底樓拍到的嫌犯僅提一個手提包走人感到困惑，「剩下的贓物去了哪裡？」

市警呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

華人 法拉盛 信用卡

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