華裔小姐選美 佛州姊妹獲冠亞軍
美國華裔小姐選美會主辦的 「第19屆美國華裔小姐選美競選」決賽，因疫情停辦兩年後，24日凌晨在康州金神大賭場宴會廳圓滿落幕，來自佛州的曾家姊妹花在決賽中表現突出，姊姊曾宇婷摘后冠，妹妹曾宇茜獲亞軍，季軍為唐睿瓔。
曾宇婷是家中老大，四個姊妹，曾宇茜是老三，今年是哥大二年級生。24歲的曾宇婷現於紐約創業，在參賽選手中，她表現突出的成熟和自信，以身為亞裔女性自豪，姊妹情深，特別帶妹妹一起報名，相互支持鼓勵，最後雙雙取得佳績。
比賽晚會大獲現場觀眾好評，兩個小時演出精彩，氣氛緊張熱烈。決賽當晚特別嘉賓是創作歌手、音樂製作人伍思凱，這是他20年後再次在美國東岸演出，而且當晚是伍思凱的生日，全場觀眾為他唱歌祝賀生日快樂，而伍思凱演出多首經典歌曲：舞月光、一生中最愛、Unchained Melody ，並鋼琴自彈自唱「最愛鋼琴手」和「情網」，全場並大合唱「特別的愛給特別的你」。
九位入圍決賽的佳麗在華麗的舞台，展現她們經過兩個多月的訓練成果。 最後結果：五強：徐冉、曾宇婷、唐睿瓔、孫雨歌、曾宇茜。友誼小姐夏溫和，網上最受歡迎獎翁藝嘉，最上鏡小姐梁倩淇，完美體態獎曾宇茜，最佳晚裝演繹獎曾宇婷，最佳才藝獎徐冉，最佳旗袍美態獎徐冉。
當晚擔任評審的包括康州金神大賭場總裁兼總經理Jeff Hamilton 、紐約州州長副幕僚長孫雯、紐約市長特別顧問兼市長辦公室亞洲事務鄭祺蓉、梅建國、麗興恆生集團董事兼珠寶設計師蘇昌華、美國紐約華人總商會會長徐家鵬和美國繁榮華埠總會行政總監田士銳。
上一則
華生遭竊4萬名牌包 疑有內賊
下一則
FB留言