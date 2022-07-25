華裔小姐選美 佛州姊妹獲冠亞軍

獲勝佳麗左五起： 亞軍曾宇茜、冠軍曾宇婷、季軍唐睿瓔，與選美會及嘉賓合影。(本報記者╱攝影)

美國華裔 小姐選美會主辦的 「第19屆美國華裔小姐選美競選」決賽，因疫情停辦兩年後，24日凌晨在康州金神大賭場宴會廳圓滿落幕，來自佛州的曾家姊妹花在決賽中表現突出，姊姊曾宇婷摘后冠，妹妹曾宇茜獲亞軍，季軍為唐睿瓔。

曾宇婷是家中老大，四個姊妹，曾宇茜是老三，今年是哥大二年級生。24歲的曾宇婷現於紐約創業，在參賽選手中，她表現突出的成熟和自信，以身為亞裔 女性自豪，姊妹情深，特別帶妹妹一起報名，相互支持鼓勵，最後雙雙取得佳績。

比賽晚會大獲現場觀眾好評，兩個小時演出精彩，氣氛緊張熱烈。決賽當晚特別嘉賓是創作歌手、音樂製作人伍思凱，這是他20年後再次在美國東岸演出，而且當晚是伍思凱的生日，全場觀眾為他唱歌祝賀生日快樂，而伍思凱演出多首經典歌曲：舞月光、一生中最愛、Unchained Melody ，並鋼琴自彈自唱「最愛鋼琴手」和「情網」，全場並大合唱「特別的愛給特別的你」。 左起：選美會阮健華、嘉賓伍思凱、 亞軍曾宇茜、冠軍曾宇婷、季軍唐睿瓔、選美會江謹輝、何嘉琪。(本報記者╱攝影)

九位入圍決賽的佳麗在華麗的舞台，展現她們經過兩個多月的訓練成果。 最後結果：五強：徐冉、曾宇婷、唐睿瓔、孫雨歌、曾宇茜。友誼小姐夏溫和，網上最受歡迎獎翁藝嘉，最上鏡小姐梁倩淇，完美體態獎曾宇茜，最佳晚裝演繹獎曾宇婷，最佳才藝獎徐冉，最佳旗袍美態獎徐冉。

當晚擔任評審的包括康州金神大賭場總裁兼總經理Jeff Hamilton 、紐約州州長副幕僚長孫雯、紐約市長特別顧問兼市長辦公室亞洲事務鄭祺蓉、梅建國、麗興恆生集團董事兼珠寶設計師蘇昌華、美國紐約華人總商會會長徐家鵬和美國繁榮華埠 總會行政總監田士銳。