邱彰新書及圖片展 華埠圖書館登場

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章(左四)、前紐約中華公所主席于金山(右三)出席展覽開幕。(記者張晨╱攝影)

一段歷史，幾許文字，卻能窺見華人 女性在美百年來爭取權益和參政的不屈不撓，華裔 律師邱彰帶著她2021年出版的新書「她的故事2：華裔女性法律史」，和相關圖片展，於23日在曼哈頓華埠且林士果圖書館 與民眾見面。

影音來源：記者張晨

來自台灣的邱彰常駐舊金山，此次造訪紐約倍感親切，曾在哥倫比亞大學攻讀生物化學博士的她說，「紐約有著無與倫比的多元文化，但即使這樣，亞裔仇恨犯罪，特別是針對女性的罪案仍在發生，這讓我非常心痛。」

展覽以圖片為主，每個歷史人物都有簡單文字介紹，從圖書館一層至三層的樓梯旁；講述了從19世紀末到21世紀初，百年來華人女性在美國爭取尊嚴和維權的故事；像是李彬華爭取女性投票權、加州首位華裔女州務卿余江月桂、中國醫生王淑平揭露河南愛滋村真相，被迫流亡美國等。

邱彰表示，展出的都是很有代表性、有影響力的案例，這些女性從始至終都沒有向現實低頭，成為了帶領或標記歷史的里程碑；「某件事如果不能三言兩語說清楚，那就沒個完；用言簡意賅的描述華人女性奮鬥史，也能符合現代人的閱讀習慣。」

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章出席致詞，他表示，希望展覽能夠讓新一代的華人了解到過去的華裔女性法律史，從而激勵更多人勇敢地選擇法律來保護自己；讓更多人知道華裔女性的堅韌和自強不息，讚「這是對民衆最好的公民教育。」

且林士果圖書館館長弗格森(Sean Ferguson)表示，從2015年開始就與邱彰合作了第一個圖片展，七年過去，圖片至今未換；「疫情以後，她的第二個圖片展將圖書館二樓至三樓的樓梯裝裱一新，也是圖書館新增的歷史文化教育欄目。」

前紐約中華公所主席于金山也到場支持，他表示，該展覽見證華人女性在美國所走過的坎坷道路，從1785年第一位華人女性來到這片新大陸，在隨後的200多年中，華人女性在美國留下許多令人動容的故事，不論是法律還是政壇都從未缺席，藉此寄望現今的在美華人懂得為子孫爭取一個更平等、更自由的發展環境。